Skokanka na lyžiach Pinkelnigová je víťazkou Silvestrovského turné

Výsledky záverečného podujatia Silvestrovského turné:



1. Eva Pinkelnigová (Rak.) 253,4 b. (93,5 +89,5 m), 2. Anna Odine Strömová (Nór.) 250,4 (91,5+88,0), 3. Selina Freitagová (Nem.) 246,0 (88,5+88,5)



Konečné poradie Silvestrovského turné: 1. Pinkelnigová 1030,3 b., 2. Strömová (Nór.) 1004,0, 3. Nika Križnarová (Slovin.) 980,3



Celkové poradie SP (po 9 súťažiach):



1. Pinkelnigová 716 bodov, 2. Katharina Althausová (Nem.) 527, 3. Strömová 491

Ljubno 31. decembra (TASR) - Rakúska skokanka na lyžiach Eva Pinkelnigová sa stala celkovou víťazkou prvého ročníka Silvestrovského turné. Sošku Zlatej sovy si definitívne zabezpečila vďaka triumfu na záverečnom štvrtom podujatí v slovinskom Ljubne. V novoročnej súťaži predstihla o tri body Nórku Annu Odine Strömovú, tretia skončila Nemka Selina Freitagová.Pinkelnigová vyhrala tri zo štyroch dielov Silvetrovského turné, na domácej pôde vo Villachu slávila double. "Chcela by som sa poďakovať všetkým rakúskym fanúšikom za podporu, majú veľkú zásluhu na mojom triumfe," uviedla pre Eurosport Pinkelnigová, ktorá si upevnila vedenie v celkovom poradí Svetového pohára. Slovenská reprezentantka Tamara Mesíková ani v nedeľu nepostúpila do 2. kola. V Ljubne obsadila 50. miesto so ziskom 83,2 bodu, keď dosiahla výkon 74 m. Na čele