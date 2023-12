Skokanka Strömová mala ťažký pád v Engelbergu, poranila si koleno

Engelberg 16. decembra (TASR) - Nórska skokanka na lyžiach Anna Odine Strömová mala počas súťaže Svetového pohára vo švajčiarskom Engelbergu ťažký pád. Po ňom ju niekoľko minút ošetrovali v doskočisku, nakoniec ju odniesli na nosidlách a previezli do nemocnice. Podľa agentúry DPA si poranila koleno, no vyhla sa vážnejším zraneniam.



"Som živá," uviedla nórska reprezentantka neskôr na sociálnej sieti, kde pridala aj fotografiu svojej nohy v dlahe. Strömová spadla v 2. kole, keď neustála skok dlhý 122 metrov. Podľa Medzinárodnej lyžiarskej a snoubordovej federácie (FIS) už opustila nemocnicu a odletela do rodnej krajiny, kde mala absolvovať ďalšie vyšetrenia.