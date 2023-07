Skokanky Čchangová a Čchenová obhájili titul v synchre na 3 m doske

MS v plaveckých športoch v japonskej Fukuoke - skoky do vody:



ženy - synchro 3 m doska:



1. Čchang Ja-ni, Čchen I-wen (Čína) 341,94 b

2. Yasmin Harperová, Scarlett Mew Jensenová (V. Brit.) 296,58

3. Elena Bertocchiová, Chiara Pellacaniová (Tal.) 285,99

4. Sarah Baconová, Kassidy Cooková (USA) 285,39

5. Mia Valleeová, Pamela Wareová (Kanada) 284,22

6. Brittany O'Brienová, Georgia Sheehanová (Austr.) 279,60



muži - 10m veža synchro:



1. Jang Chao, Lien Ťün-tie (Čína) 477,75 b

2. Oleksij Sereda, Kirill Boľuch (Ukr.) 439,32

3. Kevin Berlin, Randal Willars (Mex.) 434,16

4. Matthew Lee, Noah Williams (V. Brit.) 419,82

5. Cassiel Rousseau, Domonic Bedggood (Austr.) 407,46

6. Brandon Loschiavo, Jordan Rzepka (USA) 375,90

Fukuoka 17. júla (TASR) - Čínske skokanky do vody Čchang Ja-ni a Čchen I-wen získali zlato v synchre z 3 m dosky na MS v plaveckých športoch v japonskej Fukuoke. Obe zopakovali triumf spred roka z Budapešti. Na 10 m veži ich v synchre úspešnou obhajobou titulu napodobnili krajania Jang Chao, Lien Ťün-tie.Čchangová a Čchenová si vo finále zapísali súhrnnú známku 341,94 b. Na druhej priečke skončili Britky Yasmin Harperová a Scarlett Mew Jensenová výkonom 296,58. Bronz si vyskákali Talianky Elena Bertocchiová a Chiara Pellacaniová (285,99).Čchangová pridala do zbierky celkovo tretí titul zo svetových šampionátov, zlato má zo synchra aj z Budapešti z roku 2017. Čchenová má na konte štyri majstrovské tituly, pred rokom vyhrala aj individuálnu súťaž na 3 m doske a v roku 2019 v Kwangdžu aj na 1 m doske.Jang a Lien si do zbierky pridali už štvrté zlato zo synchra. Jang má pritom z MS ešte aj striebro a bronz z individuálnych súťaží na veži.