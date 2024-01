Skoky na lyžiach by mohli byť aj na slávnej Maracane, tvrdí Pertile

Bischofshofen 8. januára (TASR) - Podľa šéfa skokanských súťaží Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS) by sa v budúcnosti mohli vrcholné podujatia uskutočniť napríklad aj na slávnom futbalovom štadióne Maracana v Riu de Janeiro. Taliansky funkcionár Sandro Pertile tak načrtol možnosti, ako dostať skoky na lyžiach na nové trhy a udržať ich pri živote napriek klimatickým zmenám.



"Môžeme skákať na snehu, na umelých podložkách alebo môžeme mať hybridný model. Preto sme začali uvažovať aj o presune pretekov napríklad do Brazílie alebo Číny, kde žije veľa ľudí. Chceme použiť mobilné zariadenie, ktoré by sme mohli postaviť napríklad v Riu na Maracane a urobiť tam obrovskú šou. Náš cieľ je zhotoviť mobilné zariadenie s veľkosťou mostíka 150 metrov," uviedol Pertile pre agentúru DPA a zároveň naznačil možnosť usporiadania skokanských podujatí v hale, napríklad v Dubaji.



Už v novembri 2022 skokani na podujatí Svetového pohára v poľskej Wisle súťažili na mostíku s ľadovou stopou s doskočiskom na plastových podložkách.