Skoky na lyžiach: Freund sa chce čoskoro vrátiť do Svetového pohára

Oberstdorf 26. decembra (TASR) - Niekdajší majster sveta Severin Freund pracuje na obnovení svojej kariéry. Tridsaťjedenročný nemecký skokan na lyžiach sa vo februári podrobil operácii menisku a jeho návrat do Svetového pohára následne oddialili problémy s chrbtom.



"Nanešťastie, tohtoročné Turné štyroch mostíkov sa uskutoční bezo mňa. No tvrdo pracujem na svojom návrate. Dúfajme, že vás čoskoro uvidím z mostíka," uviedol na svojom profile na Instagrame. Freund bol dlhé roky najlepší nemecký skokan na lyžiach, no jeho kariéru skomplikovali dve po sebe idúce pretrhnutia krížnych väzov v kolene.



Freund je olympijský víťaz zo súťaže družstiev v Soči, majster sveta v skokoch na lyžiach z českého Harrachova z roku 2014 a celkový víťaz Svetového pohára zo sezóny 2014/2015. Informovala agentúra dpa.