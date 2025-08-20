< sekcia Šport
Rakúšanka Kramerová ukončila kariéru v 23 rokoch
V uplynulých troch sezónach sa Kramerová nedokázala dostať do svojej vrcholnej formy, jej posledné víťazstvo sa datuje na marec 2022.
Autor TASR
Viedeň 20. augusta (TASR) - Rakúska skokanka na lyžiach Sara Marita Kramerová ukončila kariéru vo svojich 23 rokoch. Pätnásťnásobná víťazka pretekov Svetového pohára, držiteľka tímového zlata na MS v roku 2021 a veľkého krištáľového glóbusu za celkové víťazstvo vo SP v sezóne 2021/22 sa tak rozhodla pre nedostatok motivácie.
V uplynulých troch sezónach sa Kramerová nedokázala dostať do svojej vrcholnej formy, jej posledné víťazstvo sa datuje na marec 2022. „Urobiť čiaru pod tým nie je jednoduché, ale je to pre mňa správny krok. Športová cesta si vyžaduje plné nasadenie. Uvedomila som si, že úspech a každodenný život športovkyne ma už nenapĺňajú tak ako kedysi. V dôsledku toho mi aj chýba ochota naplno sa tomu venovať,“ citovala Kramerovú agentúra APA.
V uplynulých troch sezónach sa Kramerová nedokázala dostať do svojej vrcholnej formy, jej posledné víťazstvo sa datuje na marec 2022. „Urobiť čiaru pod tým nie je jednoduché, ale je to pre mňa správny krok. Športová cesta si vyžaduje plné nasadenie. Uvedomila som si, že úspech a každodenný život športovkyne ma už nenapĺňajú tak ako kedysi. V dôsledku toho mi aj chýba ochota naplno sa tomu venovať,“ citovala Kramerovú agentúra APA.