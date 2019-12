Skoky na lyžiach-SP: Kobajaši víťazom v Klingenthale

Klingenthal 15. decembra (TASR) - Japonec Rjoju Kobajaši sa stal víťazom pretekov Svetového pohára v skokoch na lyžiach v nemeckom Klingenthale. Pre 23-ročného Japonca to bol 14. triumf v pretekoch SP v kariére. Súťaž zatienil vážny pád Nóra Thomasa Aasena Markenga, ktorý spadol po doskoku na značku 131 metrov a so zranením kolena ho museli previezť na nosidlách do nemocnice.







Výsledky: 1. Rjoju Kobajaši (Jap.) 277,0 b (136,5 m + 134,0 m), 2. Stefan Kraft (Rak.) 274,0 (134,0 + 134,5), 3. Marius Lindvik (Nór.) 269,5 (131,0 + 134,5), 4. Philipp Aschenwald (Rak.) 269,2 (135,0 + 132,5), 5. Karl Geiger (Nem.) 266,1 (132,0 + 132,0), 6. Jukija Sato (Jap.) 265,2 (128,5 + 140,0)



Celkové poradie SP: 1. Kobajaši 290 b, 2. Kraft 276, 3. Daniel-Andre Tande (Nór.) 273, 4. Geiger 237, 5. Aschenwald 214, 6. Anže Lanisek (Slovin.) 181