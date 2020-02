Skoky na lyžiach-SP: V Sappore sa z víťazstva tešil domáci Sato

Svetový pohár mužov v japonskom Sappore:



1. Jukija Sato (Jap.) 244,3 (137,5/138,5),

2. Stefan Kraft (Rak.) 234,1 (138,0/125,0),

3. Dawid Kubacki (Poľ.) 229,5, (136,0/126,0),

4. Domen Prevc (Slovin.) 228,2 (130,0/136,0),

5. Stephan Leyhe (Nem.) 223,9 (130,5/129,5),

6. Roman Koudelka (ČR) 223,2 (131,0/128,0),

7. Peter Prevc (Slovin.) 223,1 (124,5/134,5),

8. Piotr Žyla (Poľ.) 220,0 (132,5/123,5),

9. Daniel-Andre Tande (Nór.) 217,9 (129,5/128,0),

10. Pius Paschke (Nem.) 216,0 (129/128,5)



Poradie SP (po 17 súťažiach):

1. Kraft 963,

2. Karl Geiger (Nem.) 953 bodov,

3. Kubacki 884,

4. R. Kobajaši 846,

5. Lindvik 593,

6. Stoch 583



Sapporo 1. februára (TASR) - Japonec Jukija Sato sa stal víťazom domácich pretekov Svetového pohára v skokoch na lyžiach. Po prvom kole bol až šiesty, no skok dlhý 138,5 metra ho posunul k celkovému prvenstvu. Celkovo získal v sobotu 216 bodov. Najdlhší skok dňa zaznamenal v 1. kole ďalší Japonec Rjoju Kobajaši, ktorý doletel na 141,5 metra, no pozíciu lídra pretekov nezvládol a v 2. kole pristál na méte iba 110 metrov a klesol až na 16. priečku.V náročných poveternostných podmienkach obsadil druhé miesto Rakúšan Stefan Kraft, ktorý zaostal o 2,7 bodu, no napriek tomu sa posunul do čela priebežného poradia Svetového pohára o desať bodov pred Karla Geigera. Nemec sa tiež neúspešne popasoval s podmienkami a v druhom kole klesol zo štvrtej priečky na 12.Tretí skončil Poliak Dawid Kubacki, ktorý predviedol dva vyrovnané skoky a natiahol sériu pódiových umiestnení už na sedem. Jeho krajan a víťaz predchádzajúcich pretekov Kamil Stoch sa taktiež trápil s vetrom a obsadil 21. priečku.Sato si pripísal po decembrovom triumfe v Nižnom Tagile druhú výhru v kariére.úprimne zhodnotil preteky Japonec pre reportéra FIS.