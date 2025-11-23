< sekcia Šport
Kapustíka v nedeľnej kvalifikácii v Lillehammeri diskvalifikovali
Kapustík skočil v kvalifikácii na veľkom mostíku iba 113 metrov a preto by sa ani tak do hlavnej súťaže nedostal.
Autor TASR
Lillehammer 23. novembra (TASR) - Slovenského skokana na lyžiach Hektora Kapustíka diskvalifikovali v kvalifikácii na nedeľnú súťaž Svetového pohára v nórskom Lillehammeri. Jeho obuv nespĺňala požadované parametre. Kapustík skočil v kvalifikácii na veľkom mostíku iba 113 metrov a preto by sa ani tak do hlavnej súťaže nedostal. V sobotu sa mu to v prvých pretekoch novej sezóny podarilo a obsadil konečné 50. miesto.