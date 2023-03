Skončili dlhé série PSG a Reims, Still: Napísali sme skvelý príbeh

Paríž 20. marca (TASR) - Futbalisti Paríža Saint-Germain našli v nedeľu prvýkrát po sérii 35 ligových zápasov na domácej pôde premožiteľa. V Parku princov ukončili spanilú jazdu obhajcu titulu hráči piateho Stade Rennes, ktorí zvíťazili 2:0. V Ligue 1 sa skončila aj pozoruhodná séria Stade Reims, ktorý podľahol Olympique Marseille 1:2. Remešania nebodovali prvýkrát po devätnástich dueloch a až 17-krát z toho pod vedením "nelicencovaného" trénerského objavu sezóny Belgičana Willa Stilla.



Tréner Parížanov Christophe Galtier, ktorému do konca sezóny vypadol útočník Neymar, musel pred zápasom proti Rennes riešiť aj absenciu pätice kľúčových hráčov z defenzívnych radov. Parížania nastúpili bez zraneného kapitána Marquinhos a v obrane nemohli počítať ani so Sergiom Ramosom či Achrafom Hakimim. Zápas sa zlomil na konci prvého polčasu a v úvode toho druhého. Tesne pred odchodom do kabín sa presadil kamerunský útočník Karl Toko Ekambi, ktorý zužitkoval výborný pas za obranu od stredopoliara Benjamina Bourigeauda.



Po zmene strán pokazil kombináciu v strede ihriska Juan Bernat, ktorý netradične alternoval v "zaplátanej zostave" na poste pravého obrancu. Po chybe 30-ročného Španiela zariadil hosťom dvojgólové vedenie Arnaud Kalimuendo, ktorý skóroval proti svojmu materskému klubu, v štruktúrach ktorého pôsobil od svojich deviatich rokov až do roku 2020, keď odišiel na hosťovanie do Racingu Lens. Paríž vo zvyšku druhého polčasu už nedokázal prekonať skvele chytajúceho brankára hostí Stevea Mandandu. PSG má na čele tabuľky 7-bodový náskok na Marseille. "Mali sme neskúsenú obranu. Neexistujú však žiadne výhovorky, ale existujú dôvody. Musíme veci analyzovať oveľa presnejšie. Ale opakujem, zostáva ešte 10 ligových zápasov, stále sme prví a urobíme všetko pre to, aby sme boli majstri," uviedol pre denník Le Parisien tréner PSG Christophe Galtier.



V nedeľu sa skončila séria Stade Reims, ktorý neprehral v devätnástich ligových dueloch za sebou. Od angažovania 30-ročného belgického trénera Willa Stilla neprehrali hráči Reims v sedemnástich dueloch za sebou a podľahli až v nedeľu druhému Marseille (1:2). Domácich poslal v 13. minúte do vedenia 17. gólom v sezóne 21-ročný Angličan Folarin Balogun. Ešte do prestávky však otočil skóre dvoma gólmi Alexis Sanchez. Reims mali v druhom polčase streleckú i územnú prevahu a dvakrát nastrelili žrď. V 58. minúte hlavičkou mieril iba do žrde Marshall Munetsi a predĺženie skvelej série nezariadil v tretej nadstavenej minúte druhého polčasu kanonier Balogun, ktorého strelu zastavila tiež žrď. "Možno sa po prehre stanem skutočným trénerom. Futbalová realita nás udrela do tváre. Počas celého zápasu sme boli dosť aktívni. Dokázali sme dostať veľmi kvalitného súpera do problémov, na to môžeme byť hrdí. Nie je veľa tímov, ktoré odohrajú 19 zápasov bez prehry. Napísali sme skvelý príbeh, z ktorého mám pocit hrdosti. Zostáva nám 10 zápasov, aby sme napísali ďalší," citoval Stilla portál RMC Sport.



V súčasnosti najmladší spomedzi trénerov najlepších európskych líg prevzal Reims v polovici uplynulého októbra v pásme zostupu. V priebehu nasledujúcich mesiacov dokázal z ašpiranta na zostup urobiť nepríjemný celok aj pre favoritov súťaže. Počas Stillovej prítomnosti Reims vybojoval remízu 1:1 s PSG a zdolal Monako. Keďže však Still nie je držiteľ profesionálnej UEFA licencie, tak podľa pravidiel Ligue 1 musí klub platiť v každom zápase pokutu vo výške 25.000 eur, kým licenciu nedokončí.