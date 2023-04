Škorvánek chce zabojovať o šampionát: Je to pre mňa šanca

Bratislava 18. apríla (TASR) - Stanislav Škorvánek má za sebou výbornú sezónu a pozvánka do reprezentácie bola jej logickým vyústením. Brankár hokejových Michaloviec sa pridal k národnému tímu v pondelok a doplnil tak trojicu Samuel Hlavaj, Šimon Latkóczy a Matej Tomek.



Dvadsaťsedemročný brankár pomohol v tejto sezóne Michalovciam k výbornému výsledku. Dukla vypadla v play off tesne pred finále v sedemzápasovej bitke s Košicami, no vo štvrťfinále vyradila obhajcu titulu Slovan Bratislava. "Pocity mám ešte zmiešané, rezonuje vo mne vypadnutie v 7. zápase s Košicami. Ale prevažujú aj tie dobré, keďže som dostal pozvánku do reprezentácie. Verím, že budem prínos," povedal Škorvánek.



V play off mal vo štvrťfinále percentuálnu úspešnosť zákrokov 94,92 percenta, v semifinále 94,93 percenta. V oboch častiach vyraďovačky bol v tejto štatistike najlepší. Pozvánku do národného tímu preto dostal zaslúžene. "Ja som sa venoval klubovej sezóne, nejak som reprezentáciu nevnímal. Ale hovoril som si, že by to mohlo prísť. Vytrhlo ma to z tých negatívnych myšlienok po nevydarenom semifinále. Som rád, že tu môžem byť a že so mnou počítajú. Viem, že chalani chytali dobre proti Švajčiarsku. Uvidíme, ako mi to pôjde."



Škorvánek ešte vlani chytal druhú slovenskú najvyššiu súťaž, jeho reprezentačný príbeh je teda veľmi pútavý. "Teším sa že tu som, keby mi to niekto povedal pred dvoma rokmi, tak by som sa mu smial."



Na konte má už jeden reprezentačný štart, v decembri absolvoval premiéru v národnom drese na vianočnom turnaji Kaufland Cup. V nej si pripísal víťazstvo 6:1 v zápase proti Lotyšsku. "Odchytal som odvtedy veľa zápasov, takže je výhoda prísť do reprezentácie s ďalšími skúsenosťami. Ale sú tu aj iní hráči ako vtedy, je to už vyšší level," dodal brankár.



Je veľmi pravdepodobné, že práve štvorica Tomek, Latkóczy, Hlavaj a Škorvánek sa pobije o účasť na MS, keďže Rybár s Húskom sa šampionáte nebudú štartovať. "Keby tu boli obaja brankári z KHL, tak by som tu nebol. Ale šanca je teraz takáto a je to šanca aj pre mňa. Určite o ňu zabojujem," uzavrel Škorvánek.