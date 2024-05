Brankár Škorvánek opúšťa Michalovce, podpísal zmluvu s Hradcom Králové

Hradec Králové 2. mája (TASR) - Slovenský hokejový brankár Stanislav Škorvánek sa sťahuje z Michaloviec do českej extraligy. Dvadsaťosemročný reprezentant bude od nasledujúcej sezóny chytať za Mountfield HK Hradec Králové, s ktorým sa dohodol na dvojročnej zmluve.



Škorvánek, ktorý figuruje v kádri slovenskej reprezentácie pripravujúcej sa na nadchádzajúce MS v Česku, si prvýkrát v kariére vyskúša zahraničný angažmán. "Po problémoch v bránkovisku, ktoré sa s nami ťahali väčšinu vlaňajšieho ročníka, sme chceli priviesť kvalitného a skúseného brankára. Sme presvedčení, že Stano tieto parametre spĺňa. Má za sebou ďalšiu vydarenú sezónu v slovenskej extralige, kde bol najlepší brankár. My mu želáme veľa úspechov so slovenskou reprezentáciou na MS v Prahe a Ostrave a tešíme sa na budúcu dvojročnú spoluprácu," uviedol pre klubový web Aleš Kmoníček, generálny manažér Mountfield HK.



Škorvánek hokejovo vyrastal v Žiline, pôsobil aj v Bardejove, Nových Zámkoch, Trnave, Košiciach, Prešove, Humennom či Žiline, no najvýraznejší kariérový vzostup zaznamenal v Michalovciach. Počas sezóny 2022/2023 sa stal naplno brankárskou jednotkou Dukly, ktorej pomohol k postupu do semifinále play off Tipos extraligy. Svojimi výkonmi si vyslúžil pozvánku na majstrovstvá sveta v Rige, kde vychytal v štyroch stretnutiach tri víťazstvá. Dosiahol pritom priemer 1,26 inkasovaného gólu na zápas a úspešnosť zásahov 95,4 percenta. Aj v skončenom klubovom ročníku patril medzi štatisticky najlepších brankárov slovenskej extraligy, s Michalovcami získal bronz.