Škorvánek vynuloval Třinec, Čerešňák rozhodol o víťazstve Pardubíc
Hrdinom duelu bol aj obranca Peter Čerešňák, ktorý gólom v siedmej sekunde predĺženia rozhodol o triumfe Pardubíc nad Kladnom (2:1 pp).
Autor TASR
Praha 27. januára (TASR) - Slovenský hokejový brankár Stanislav Škorvánek sa výrazne pričinil o víťazstvo Hradca Králové nad Třincom 3:0 v 46. kole českej extraligy. V utorkovom zápase zneškodnil všetkých 23 striel hostí a zaknihoval siedme čisté konto v sezóne. Asistenciou prispel k výhre jeho krajan Alex Tamáši.
Hrdinom duelu bol aj obranca Peter Čerešňák, ktorý gólom v siedmej sekunde predĺženia rozhodol o triumfe Pardubíc nad Kladnom (2:1 pp). Kvalitným výkonom sa prezentoval aj ďalší slovenský brankár Matej Tomek, keď inkasoval z 27 striel len raz, jeho Litvínov však prehral na ľade Mladej Boleslavi 0:1. Bod za asistenciu zaznamenal Róbert Lantoši, jeho České Budějovice podľahli Karlovým Varom 3:6. Martin Faško-Rudáš a Michal Ivan pomohli svojimi asistenciami k výhre Liberca nad Vítkovicami 6:2. Úradujúci majster z Brna nedal ani gól a prehral v Plzni 0:4.
Česká extraliga - 46. kolo:
HC Škoda Plzeň – HC Kometa Brno 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
Góly: 3. Sedláček, 4. M. Petman, 38. V. Lajunen, 56. Zámorský
Banes Motor České Budějovice – HC Energie Karlove Vary 3:6 (0:1, 1:4, 2:1)
Góly: 34. Štencel (LANTOŠI), 50. Harris, 59. Chlubna – 12. Váňa, 21. Šťastný, 23. Šťastný, 31. Bambula, 33. Černoch, 54. Egle
BK Mladá Boleslav – HC VERVA Litvínov 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Gól: 29. Fořt
/M. Tomek (Litvínov) odchytal celý zápas, mal 26 zákrokov/
Mountfield Hradec Králové – HC Oceláři Třinec 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)
Góly: 9. Moses , 11. Melancon (TAMÁŠI), 33. Melancon
/S. Škorvánek (H. Králové) odchytal celé stretnutie, vykryl všetkých 23 striel/
Bílí Tygři Liberec – HC Vítkovice Ridera 6:2 (2:0, 2:1, 2:1)
Góly: 1. A. Najman, 18. F. Jansa, 26. Lenc, 28. Pytlík (FAŠKO-RUDÁŠ, IVAN), 57. Lenc , 59. T. Galvas – 38. Kalus, 46. Abdul
HC Dynamo Pardubice – Rytíři Kladno 2:1 pp (1:1, 0:0, 0:0 - 1:0)
Góly: 6. Mandát, 61. ČEREŠŇÁK – 4. Vigneault
