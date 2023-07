Škorvánková podpísala ročnú zmluvu s talianskym tímom FC Como

Bratislava 28. júla (TASR) - Slovenská futbalová reprezentantka Dominika Škorvánková podpísala ročný kontrakt s talianskym tímom FC Como. Jedenásťnásobná a úradujúca víťazka ankety Futbalistka Slovenska pôsobila uplynulé tri roky v drese francúzskeho klubu Montpellier HSC.



V rozhovore pre web SFZ uviedla, že cítila potrebu zmeny a utvrdila sa v tom, že je správna chvíľa na novú výzvu: "Končila sa mi zmluva s juhofrancúzskym klubom a musela som premýšľať, čo ďalej. Ľudia z Montpellieru sa akosi nevedeli vyjadriť. Mala som ponuky zo Švajčiarska, ale rozmýšľala som silno nad Anglickom, tam by sa mi páčilo hrať ligu. Lenže život sa nevyvíja vždy podľa našich chcení a do tej neistej doby vstúpilo Como s jasne postaveným návrhom na spoluprácu."



V tíme sa stretne aj so slovenskou brankárkou Máriou Korenčiovou, ktorá bola dôležitým poradcom Škorvánkovej: "Hovorila som samozrejme s Majkou, telefonovala som s trénerom De la Fuentem a vyšlo to napokon tak, že sme sa dohodli. Jeden rok je dobrý čas, ukáže sa, ako nám to spolu bude fungovať. Verím, že Como bude znamenať pre mňa posun vo futbalovej kariére i v osobnom živote. Možno sa mi otvoria dvere, o ktorých ani netuším."



Tridsaťjedenročná stredopoliarka hrali v miulosti v Rakúsku a aj v Nemecku za Bayern Mníchov. Do Montpellieru prestúpila v roku 2020. "Prišla som do Francúzska v covidovom čase. Doba ovplyvnila všetko, futbal aj život mimo štadióna. Rôzne zákazy, pravidlá, čo sa môže a nie. Montpellier mi sadol, keď som sem pred troma rokmi prišla z Bayernu, bol to krok správnym smerom," povedala Škorvánková.



Slovenská reprezentantka sleduje aj MS v Austrálii a Novom Zélande. Verí, že sa počas kariéry zúčastní s tímom na niektorom z budúcich šampionátov: "Musíme mať túžby a plány, robíme na ich naplnení. Vzhľadom na časy zápasov sa mi nedá sledovať všetko, ale čo môžem, to pozerám. Videla som hrať Haiti proti Anglicku alebo zápas Francúzsko – Jamajka."