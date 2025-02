Škorvánková rozhodla o triumfe Sloveniek nad Moldavčankami 1:0

Liga národov



C-divízia - 1. skupina:



Slovensko - Moldavsko 1:0 (0:0)

Gól: 85. Škorvánková.

Zostava SR: Geletová - Retkesová (90.+4 Vredíková), Košíková, Fischerová, Bartovičová - Mikolajová, Maťavková, Škorvánková - Hmírová (65. Mazúchová), Fabová (57. Semanová), Bayerová (65. Morávková)

hlasy po zápase:



Peter Kopúň, tréner SR: "Prvý polčas sme mali rozhodnúť zápas, no zvládli sme to až na opačnom konci diania. Presne toto je to, čo nás ťaží a v čom sa musíme naučiť byť kľudní a sebavedomí. Dnes to bolo 1:0, ale šance sme si vytvárali a išli sme naplno. Potrebujeme zrýchliť niektoré herné činnosti."



Diana Bartovičová, kapitánka SR: "Chvalabohu, že sa nám podarilo streliť ten gól. Šance sme si vypracovali, bohužiaľ, vo finálnej fáze sme neboli úplne stopercentné. Bránili v desiatich a možno deviatich stáli v pokutovom území, takže to bolo ťažké. Myslím si, že oproti Faerským ostrovom boli viac zalezené vzadu. Možno nám chýbal nejaký prekvapivý moment."



Dominika Škorvánková, strelkyňa jediného gólu SR: "Veľmi ťažký zápas. Moju prvú šancu som už videla v bráne, no potom sa do toho šmykla nejaká obrankyňa. Myslím si, že v prvom polčase sme pokojne mohli vyhrávať 4:0 a už by sme si to ako-keby dohrali. Vedeli sme, že sme lepšie družstvo a chýba len ten gól, takže som veľmi rada, že sa mi podarilo skórovať. Tie tri body sú veľmi dôležité."



ďalší výsledok:



Gibraltár - Faerské ostrovy 0:1 (0:0)





tabuľka:



1. SLOVENSKO 2 2 0 0 4:0 6



2. Moldavsko 2 1 0 1 1:1 3



3. Faerské o. 2 1 0 1 1:3 3



4. Gibraltár 2 0 0 2 0:2 0

Trnava 25. februára (TASR) - Slovenské futbalové reprezentantky zvládli aj svoj druhý súboj 1. skupiny C-divízie Ligy národov. O utorkovom domácom triumfe nad Moldavčankami 1:0 rozhodla v 85. minúte Dominika Škorvánková. Družstvo trénera Petra Kopúňa figuruje na čele tabuľky bez straty bodu.Slovenky udávali tempo od úvodného hvizdu. Vedenia sa mohli ujať už v 3. minúte, strelu Škorvánkovej však vyrazila brankárka Munteanuová. Po štvrťhodine hry to prudkou loptou pod brvno skúsila Hmírová, no proti bola opäť moldavská brankárka. Krátko na tu ju po strele Mikolajovej zachránila konštrukcia brány. Po zmene strán Munteanuovú preverila Retkesová. Gól visel vo vzduchu, no Slovenky, ktoré mali výraznú územnú i streleckú prevahu, sa v koncovke trápili. Vytúžený zásah napokon prišiel v 85. minúte, keď loptu prízemnou strelou poslala do siete Škorvánková a rozhodla tak o víťazstve.