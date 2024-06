Škóti aj Maďari potrebujú na postup z A-skupiny v nedeľu tri body

nedeľa 23. júna, 21.00 h



A-skupina, 3. kolo /MHPArena, Stuttgart/



Škótsko - Maďarsko







Predpokladané zostavy:



Škótsko: Gunn - Hendry, Hanley, McKenna - Ralston, Gilmour, McGregor, Robertson - McTominay, Adams, McGinn



Maďarsko: Gulácsi - Fiola, Orbán, Dárdai - Bolla, Ádám Nagy, Schäfer, Kerkez - Sallai, Szoboszlai, Varga



Stuttgart 22. júna (TASR) - Futbalistov Škótska a Maďarska čaká na majstrovstvách Európy vzájomný súboj o udržanie sa v turnaji. Remíza nič nerieši, obe mužstvá si potrebujú pripísať víťazstvo. Stretnutie je na programe v nedeľu o 21.00 h v Stuttgarte.Škóti vstúpili do šampionátu prehrou 1:5 s Nemeckom, otriasli sa však z nej a v súboji so Švajčiarmi vybojovali bod za remízu 1:1. Potrebujú však ďalšie tri, nemôžu očakávať, že na postup z 3. miesta by v prípade remízy s Maďarskom stačili dva body." úprimne priznal kouč Škótov Steve Clarke podľa DPA.Škóti ťahajú sériu ôsmich prehier na vrcholných podujatiach, naposledy sa tešili z triumfu ešte na ME 1996, keď zdolali Švajčiarsko (1:0). Sila tohto súpera za 28 rokov vzrástla, do Nemecka prišli Švajčiari ako štvrťfinalisti predchádzajúcich ME, a tak si Škóti i bod proti nim veľmi cenili. "" pripomenul Clarke.Maďari vo svojom úvodnom vystúpení nestačili na Švajčiarov 1:3 a podľahli následne aj Nemcom 0:2. Na postup môžu pomýšľať jedine z 3. miesta a aj to pre nich nebude jednoduché, ak si nezlepšia skóre. Tréner Maďarov Marco Rossi nechce dopustiť, aby jeho mužstvo odišlo zo šampionátu s prázdnymi rukami.vyhlásil taliansky kouč.