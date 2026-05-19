Škóti budú na MS s Robertsonom, McGinnom aj McTominayom
Autor TASR
Londýn 19. mája (TASR) - Obranca Andy Robertson z FC Liverpool bude lídrom škótskej futbalovej reprezentácie na MS 2026 v USA, Kanade a Mexiku. V konečnej nominácii trénera Stevea Clarkea nechýba ani stredopoliar John McGinn, kapitán Aston Villy. Škóti sa naposledy predstavili na MS v roku 1998 vo Francúzsku, pripomenula agentúra AFP.
Robertson po skončení tejto sezóny po deviatich rokoch opustí Liverpool, s ktorým dvakrát získal anglický titul. V roku 2019 triumfoval s „The Reds" v Lige majstrov. McGinn v tejto sezóne výrazne prispel k postupu Aston Villy do finále Európskej ligy, v ktorom tím z Birminghamu nastúpi v stredu v Istanbule proti Freiburgu. K ťahúňom škótskeho tímu by mal patriť aj Scott McTominay, spoluhráč slovenského reprezentanta Stanislava Lobotku v SSC Neapol. Škoti odštartujú svoje účinkovanie na šampionáte 13. júna proti Haiti, v skupine ich ešte čakajú Maroko a Brazília.
nominácia Škótska na MS 2026:
brankári: Craig Gordon (Hearts), Angus Gunn (Nottingham Forest), Liam Kelly (Glasgow Rangers)
obrancovia: Grant Hanley (Hibernian), Jack Hendry (Al-Ettifaq), Aaron Hickey (FC Brentford), Dom Hyam (Wrexham), Scott McKenna (Dinamo Záhreb), Nathan Patterson (FC Everton), Anthony Ralston (Celtic Glasgow), Andy Robertson (FC Liverpool), John Souttar (Glasgow Rangers), Kieran Tierney (Celtic Glasgow)
stredopoliari: Ryan Christie (AFC Bournemouth), Findlay Curtis (Kilmarnock), Lewis Ferguson (FC Bologna), Ben Gannon-Doak (AFC Bournemouth), Billy Gilmour (SSC Neapol), John McGinn (Aston Villa), Kenny McLean (Norwich City), Scott McTominay (SSC Neapol)
útočníci: Che Adams (FC Turín), Lyndon Dykes (Charlton Athletic), George Hirst (Ipswich Town), Lawrence Shankland (Hearts), Ross Stewart (FC Southampton)
