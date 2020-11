Škóti chcú aj po prehre so Slovenskom vyhrať skupinu

Trnava 15. novembra (TASR) - Šnúra bez prehry futbalistov Škótska sa skončila po trinástich mesiacoch. Pretrhli ju Slováci v nedeľnom zápase B-divízie Ligy národov. Triumfom v Trnave 1:0 zverenci Štefana Tarkoviča zastavili víťazné ťaženie Škótov, ktorí predtým neprehrali v deviatich zápasoch.



Tréner Škótov Steve Clarke bol sklamaný z prehry, ale s výkonom svojich zverencov bol spokojný: "Bolo tam veľa vecí, za ktoré môžeme byť spokojní, ale sme sklamaní, keďže sme stratili šnúru víťazstiev. Ale určite to nie je krok späť."



Vo štvrtok si Škóti vybojovali postup na EURO 2020 po triumfe v Belehrade v rozstrele z 11 m, tréner Clarke urobil oproti tomuto zápasu až osem zmien v základnej zostave. V Trnave aj v Belehrade hrali len Kieran Tierney, John McGinn a Ryan Christie. "Hrali sme proti kvalitnému tímu. Začali sme váhavo, boli sme stiahnutí, ale postupne sme sa osmeľovali a boli sme kreatívni. Slováci mali aj šťastie pri góle, ale inak sme bránili dobre," dodal Clarke.



Napriek prehre však lodivod Škótska verí, že jeho zverenci už v ďalšom zápase začnú novú víťaznú sériu: "Hráči boli po zápase sklamaní. Zvlášť, keď prehrali takýmto spôsobom. Ale šnúra sa vždy niekedy musí skončiť. Máme to vo svojich rukách a verím, že začneme ďalšiu sériu už v stredu v Izraeli."



Škóti majú naďalej najväčšiu šancu vyhrať 2. skupinu B-divízie a ich tréner dúfa, že im k tomu pomôžu aj Slováci: "Je to náš zámer. Veríme, že Slováci v stredu zoberú nejaké body Čechom."



Kormidelník Škótov na záver tlačovej konferencie ukázal aj prehľad, ktorý má o slovenskom futbale. "Slováci majú dobrý tím a dobrých hráčov, to sme vedeli. Pozrel som si ich zápas v Severnom Írsku, ja im k postupu na Euro blahoželám a rovnako aj novému trénerovi. A po našom zápase gratulujem aj Marekovi Hamšíkovi, ktorý odohral 125. zápas v reprezentácii, to je niečo úžasné."