Škóti sa budú musieť zaobísť bez zraneného Dykesa

Glasgow 1. júna (TASR) - Škótsky futbalový reprezentant Lyndon Dykes sa pre zranenie nebude môcť zúčastniť na nadchádzajúcom európskom šampionáte v Nemecku. Dykes si zranil koleno počas piatkového tréningu národného tímu v Glasgowe a vyšetrenia ukázali, že sa nestihne zostaviť do začiatku turnaja.



"Lyndona Dykesa sme pre zranenie museli vyradiť z kádra na ME 2024 v Nemecku. Je nám to veľmi ľúto a Lyndonovi prajeme skoré uzdravenie," uviedla vo vyhlásení Škótska futbalová asociácia (SFA). Dvadsaťosemročný útočník druholigového Queens Park Rangers patril medzi kľúčových hráčov škótskej reprezentácie. Informovala o tom agentúra AFP. Škótsko sa 14. júna stretne v úvodnom zápase A-skupiny s domácim výberom v Mníchove. Následne o päť dní neskôr odohrá duel proti Švajčiarsku a skupinovú fázu ukončí zápasom proti Maďarsku (23. júna).