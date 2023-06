Škóti sú stále stopercentní, Belgičania doma zakopli s Rakúskom

Oslo 18. júna (TASR) - Škótski futbaloví reprezentanti sú v kvalifikácii ME 2024 stále stopercentní. Dvoma gólmi v závere otočili duel v Nórsku a po víťazstve 2:1 v Osle sú so ziskom deviatich bodov na čele tabuľky A-skupiny. Domáci viedli po premenenej penalte Erlinga Haalanda, no presné zásahy Lyndona Dykesa a Kennyho McLeana v 87. a 89. minúte znamenali dokonalý obrat.



"Je skvelé, že sme stále na víťaznej vlne. Hráči si veria a v každom zápase idú na maximum. Lyndon Dykes opäť potvrdil, aký je pre mužstvo užitočný. Uplynulá sezóna bola pre neho veľmi náročná, začiatkom roka ležal osem dní v nemocnici so zápalom pľúc a v Queens Park Rangers toho príliš veľa neodohral. V reprezentácii však nikdy nesklame. Vsietil dôležitý vyrovnávajúci gól a prihral na druhý, zaslúži si obdiv," povedal pre akreditované médiá tréner Škótov Steve Clarke.



Nóri majú na konte iba jediný bod za remízu s Gruzínskom a šanca postúpiť na ME v Nemecku sa im začína čoraz viac vzďaľovať. "Musíme si úprimne povedať, že cesta na šampionát je zarúbaná. Nezostáva nám nič iné, ako zomknúť sa a bojovať až do konca. V utorok nás čaká domáci duel s Cyprom, v ktorom musíme bezpodmienečne zvíťaziť, ak si chceme udržať nádej na postup," zdôraznil stredopoliar Arsenalu Martin Odegaard.



Belgicko v F-skupine doma iba remizovalo s Rakúskom 1:1. Od 22. minúty prehrávalo po vlastnom góle Oreia Mangalu, o vyrovnanie sa na začiatku druhého polčasu postaral Romelu Lukaku. Obranca hostí David Alaba odohral jubilejný 100. zápas za národný tím. Belgičania sú v tabuľke druhí o tri body za Rakúšanmi, no odohrali o zápas menej. V utorok sa predstavia v Estónsku, líder skupiny privíta Švédsko.



Trénerovi Belgicka Domenicovi Tedescovi pre zranenie chýbal stredopoliar Kevin de Bruyne, o ofenzívu sa okrem Lukakua starali Jeremy Doku, Dodi Lukebakio a Yannick Carrasco. "Po zmene strán sme zapli na vyššie obrátky a mohli sme streliť druhý gól. Verím, že proti Estónsku nadviažeme na výkon z druhého polčasu a získame tri body," uviedol Doku, útočník francúzskeho Stade Rennes.