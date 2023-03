Škóti zaskočili Španielov, Chorváti zvíťazili v Turecku 2:0

A-skupina:



Gruzínsko - Nórsko 1:1 (0:1)



Góly: 61. Mikautadze - 15. Sörloth







Škótsko - Španielsko 2:0 (1:0)



Góly: 7. a 51. McTominay







D-skupina:



Turecko - Chorvátsko 0:2 (0:2)



Góly: 20. a 45.+4 Kovačič







Wales - Lotyšsko 1:0 (1:0)



Góly: 41. Moore







I-skupina:



Kosovo - Andora 1:1 (0:0)



Góly: 59. Zhegrova - 61. Rosas







Rumunsko - Bielorusko 2:1 (2:0)



Góly: 17. Stanciu, 19. Burca - 86. Morozov







Švajčiarsko - Izrael 3:0 (1:0)



Góly: 39. Vargas, 48. Amdouni, 52. Widmer



Bratislava 28. marca (TASR) - Futbalisti Škótska zvíťazili v utorňajšom zápase kvalifikácie ME 2024 nad Španielskom 2:0. Tohto súpera zdolali prvýkrát od roku 1984 a po dvoch dueloch sú so stopercentnou bilanciou na čele A-skupiny. Oba góly strelil stredopoliar Scott McTominay.Škóti išli do vedenia už v 7. minúte, keď zo zaváhania obrancu Španielov Porra vyťažil Robertson a jeho prihrávku zužitkoval McTominay. Ten istý hráč zvýšil v úvode druhého polčasu na 2:0, keď sa dostal k odrazenej lopte po ofenzívnej akcii. Po dvoch kvalifikačných zápasoch má na konte už štyri góly. V úvodnom utorňajšom zápase A-skupiny remizovali reprezentanti Nórska v Gruzínsku. Od 15. minúty viedli po góle Alexandra Sörlotha, no na konečných 1:1 vyrovnal po hodine hry Georges Mikautadze. Nóri nastúpili v úvode kvalifikácie bez svojej najväčšej hviezdy. Kanonier Erling Haaland nehral pre problémy so slabinami proti Španielsku (0:3) ani Gruzínsku a jeho krajania vyťažili z týchto duelov iba jediný bod.Futbalisti Chorvátska si po remíze s Walesom (1:1) napravili chuť a na ihrisku Turecka zvíťazili v stretnutí D-skupiny 2:0. O výsledku rozhodli ešte v prvom polčase, v ktorom sa dvakrát gólovo presadil Mateo Kovačič. Hráči Walesu splnili úlohu favorita a na domácom trávniku zdolali Lotyšsko 1:0. Jediný gól stretnutia strelil v 41. minúte Kieffer Moore.Reprezentanti Kosova remizovali aj vo svojom druhom zápase v I-skupine a celkovo už štvrtýkrát po sebe. Po nerozhodnom výsledku 1:1 s Izraelom dosiahli rovnaký aj v domácom zápase proti Andore. Na gól domáceho Edona Zhegrovu po hodine hry zareagoval už o dve minúty Berto Rosas.Na čele I-skupiny sú dva tímy, ktoré v oboch doterajších zápasoch zabodovali naplno. Švajčiari nadviazali na presvedčivé víťazstvo nad Bieloruskom ďalším výrazným výsledkom, keď na domácom ihrisku zdolali Izrael 3:0. Ich góly strelili v rozpätí od 39. do 52. minúty Ruben Vargas, Zeki Amdouni a Silvan Widmer. Šesť bodov majú na konte aj hráči Rumunska. Na domácom trávniku zdolali Bielorusko 2:1.