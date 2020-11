Škóti zažívajú renesanciu, podľa kouča získali dôveru fanúšikov

Glasgow 14. novembra (TASR) – Futbalisti Škótska zažívajú renesanciu. Neprehrali už deväť zápasov za sebou, po jedenástkovom rozstrele postúpili cez Srbsko na budúcoročné majstrovstvá Európy a vedú tabuľku 2. skupiny B-divízie Ligy národov. Pred poslednými dvoma duelmi, v nedeľu v Trnave proti Slovensku (15.00 SEČ) a v stredu v Izraeli majú na jej čele štvorbodový náskok pred Českou republikou a na postup medzi elitu im stačí jediné víťazstvo.



Škóti prehrali naposledy vlani v októbri, keď v kvalifikačnom zápase o postup na EURO 2020 utŕžili v Rusku debakel 0:4. Odvtedy dokázali šesťkrát zvíťaziť a trikrát remizovať. Dva nerozhodné výsledky sa zrodili v baráži o EURO, pričom v jedenástkovom rozstrele s Izraelom a v Srbsku zvíťazili. Odmenou je postup na kontinentálny šampionát po 24 rokoch.



"Dokázali sme, že sa nám tu tvorí fantastické mužstvo, ktoré navyše dopĺňa úžasný realizačný tím. Verím v tento tím. Možno nám chvíľu trvalo, než sme dostali na našu stranu aj ostatných, ale posledný mesiac sa to zlomilo a získali sme si aj dôveru ľudí. Tentokrát sme ich nesklamali," povedal tréner Stephen Clarke pre Daily Record.



Clarke svoju pozornosť už upriamuje aj na nedeľňajší duel na pôde Slovenska. V ňom sa nebude môcť spoľahnúť na krídelníka Ryana Frasera (Newcastle) a obrancu Granta Hanleyho (Norwich). V základnej zostave by však nemali chýbať Scott McTominay z Manchestru United, Andy Robertson z Liverpoolu a ani Lyndon Dykes z Queen's Park Rangers. Hráč, ktorý rozhodol o októbrovom víťazstve 1:0 v prvom vzájomnom zápase v Glasgowe. V prípade víťazstva si s predstihom zabezpečia postup do A-divízie.