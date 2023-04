Podvodom skončila tretia:Škótka absolvovala časť ultramaratónu na aute

Londýn 19. apríla (TASR) - Škótsku ultramaratónkyňu Joasiu Zakrzewskiovú diskvalifikovali po tom, čo časť pretekov GB Ultras Manchester - Liverpool absolvovala autom. Pôvodne figurovala vo výsledkovej listine na tretej priečke, informovala agentúra AFP.



Štyridsaťsedemročná pretekárka sa po absolvovaní 80 km trate mala postaviť na pódium, no dodatočne sa prišlo na to, že približne štvorkilometrový úsek prešla autom. Údaje z mapovania pretekára totiž ukázali, že jeden kilometer vtedy zvládla aj za minútu a 40 sekúnd.



"Po preskúmaní údajov z nášho systému sledovania pretekov, údajov GPX, vyjadrení poskytnutých naším tímom, ostatnými pretekármi a samotnou účastníčkou môžeme potvrdiť, že bežkyňa bola diskvalifikovaná z podujatia. Počas časti pretekov použila auto," potvrdil Wayne Drinkwater, riaditeľ pretekov GB Ultras.



Zakrzewskiová skončila v roku 2014 na 14. mieste v maratóne na Hrách Commonwealthu v Škótsku a vytvorila niekoľko rekordov v ultramaratónskom behu. Priateľ bežkyne Adrian Stott uviedol, že jej to je "úprimne ľúto" a necíti sa dobre: "Preteky nešli podľa plánu. Povedala, že sa cítila zle, unavene a najprv chcela odstúpiť. Potom plne spolupracovala pri vyšetrovaní a podala im úplnú správu o tom, čo sa stalo. Úprimne ju mrzí akýkoľvek rozruch, ktorý spôsobila."