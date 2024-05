Škótom sa dva týždne pred šampionátom zranil útočník Dykes

Glasgow 31. mája (TASR) - Škótsky futbalový reprezentant Lyndon Dykes sa zranil počas piatkového tréningu národného tímu v Glasgowe. Z ihriska ho odniesli na nosidlách a v tejto chvíli nie je isté, či sa stihne dať do poriadku do štartu ME v Nemecku. Informovala DPA.



Dvadsaťosemročný útočník druholigového Queens Park Rangers patrí medzi kľúčových hráčov škótskej reprezentácie pripravujúcej sa na šampionát. Škótsko odohrá úvodný duel na turnaji 14. júna proti domácemu výberu v Mníchove.