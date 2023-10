Škótska asociácia žiada UEFA o vysvetlenie neuznania gólu McTominaya

Edinburgh 14. októbra (TASR) - Škótska futbalová asociácia požiadala šéfa rozhodcovskej komisie Európskej futbalovej únie (UEFA) Roberta Rosettiho o vysvetlenie neuznania gólu Scotta McTominaya. Stredopoliar Manchestru United sa presadil v 60. minúte štvrtkového duelu kvalifikácie ME proti Španielsku (0:2) za bezgólového stavu, no arbitri mali iný názor.



Škótska radosť bola z gólu bola predčasná. McTominay zahral ukážkovo priamy kop z ostrého uhla a prudká lopta preletela popred brankára Unaia Simona až do siete. Do hry však vstúpil VAR a v prvom momente sa zdalo, že hlavný rozhodca Serdar Gözübüyük z Holandska skúma možný kontakt škótskeho obrancu Jacka Hendryho so Simonom. Nasvedčovalo tomu aj gesto, s ktorým Holanďan vyrukoval po vzhliadnutí VAR-u. Následne však zábery odhalili, že predmetom diskusie bol ofsajd, v ktorom sa ocitol Hendry, ponad ktorého hlavu preletela lopta. V piatok to potvrdila UEFA pre STV Sport.



Škótska FA sa obrátila na komisiu rozhodcov a požiadala Rosettiho o vysvetlenie postupu, zmätku a protichodných informácií. SFA tiež vyjadrila nespokojnosť s niektorými rozhodnutiami, ako bol napríklad faul na škótskeho stredopoliara Johna McGinna zo strany Daniho Carvajala.



Škóti sú naďalej s 15 bodmi na čele A-skupiny, no druhí dvanásťbodoví Španieli majú zápas k dobru. Už v nedeľu si môže najväčší favorit skupiny zabezpečiť jednu z dvoch miesteniek na EURO víťazstvom nad tretím Nórskom. Ak Španielsko s Nórmi minimálne remizuje, automaticky by to znamenalo postup Škótska.