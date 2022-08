Škótsky cyklista Wardell nečakane zahynul na zástavu srdca

Glasgow 24. augusta (TASR) - Škótsky cyklista Rab Wardell nečakane zahynul na zástavu srdca. Tridsaťsedemročný Škót sa ešte v nedeľu zúčastnil na národnom šampionáte v horskej cyklistike, v ktorom dokázal zvíťaziť.



Jeho partnerka Katie Archibaldová a zároveň zlatá medailistka v dráhovej cyklistike z OH 2016 v Riu de Janeira a OH 2020 v Tokiu ho našla v utorok v posteli bez známok života.



"Snažila som sa ho zachrániť. Dostal zástavu srdca v spánku. Záchranári prišli po pár minútach, no ani oni mu už nedokázali pomôcť. Neviem, čo budem robiť. Veľmi ho milujem a potrebujem, aby pri mne aj naďalej stál," citovala Archibaldovú agentúra AP.