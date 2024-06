Škótsky kapitán Robertson bude do zápasu s Nemeckom fit

Garmisch-Partenkirchen 11. júna (TASR) - Kapitán Andy Robertson nechýbal v utorok na tréningu škótskej futbalovej reprezentácie v Garmisch-Partenkirchene pred úvodným zápasom ME proti Nemecku. Obranca FC Liverpool nedokončil v pondelok tréningovú jednotku pre menšie zdravotné problémy, ale do prvého zápasu na šampionáte v piatok v Mníchove bude úplne fit.



Na utorkovom tréningu Škótska chýbal iba stredopoliar Ryan Jack, do procesu sa už zapojili aj útočník Lawrence Shankland a stredopoliar Kenny McLean. V základnej A-skupine sa Škóti stretnú aj so Švajčiarskom a Maďarskom.