Škótsky obranca Alan Hutton ukončil kariéru

Londýn 19. februára (TASR) - Bývalý obranca anglických futbalových klubov Aston Villy a Tottenhamu Alan Hutton ukončil kariéru.



Hutton odohral v rokoch 2007 až 2016 päťdesiat stretnutí v drese škótskej reprezentácie. S Glasgowom Rangers získal v roku 2005 majstrovský titul a o tri roky neskôr so Spurs aj Ligový pohár. "Musel som to dlho zvažovať. Mohol som ešte hrať, ale aby som bol úprimný, nebolo by to prospešné pre mňa a moju rodinu. Je to smutný okamih, ale myslím si, že správny," citovala slová 35-ročného hráča agentúra AFP.