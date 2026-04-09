Škótsky obranca Robertson po skončení sezóny opustí FC Liverpool

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Robertson prišiel na Anfield v roku 2017 z Hullu City.

Londýn 9. apríla (TASR) - Škótsky futbalový obranca Andy Robertson po skončení sezóny opustí FC LIverpool. Informovali o tom vo štvrtok predstavitelia úradujúceho anglického majstra.

Robertson prišiel na Anfield v roku 2017 z Hullu City. V drese Liverpoolu odohral 373 zápasov, získal dva anglické tituly a v roku 2019 triumfoval s „The Reds" v Lige majstrov. V zbierke má aj trofej pre víťaza FA Cupu, dva anglické Ligové poháre a Superpohár UEFA.
Neprehliadnite

VIDEO: Ústavní činitelia vyzvali na odbornú diskusiu v zdravotníctve

OBRAZOM: Takto nasnímala Zem misia Artemis 2 pri prelete okolo Mesiaca

KOMENTÁR J. HRABKA: Pán poslanec

REXOVÁ: Chcem byť najlepšia, na pódiu a dosahovať najlepšie výsledky