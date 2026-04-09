Škótsky obranca Robertson po skončení sezóny opustí FC Liverpool
Autor TASR
Londýn 9. apríla (TASR) - Škótsky futbalový obranca Andy Robertson po skončení sezóny opustí FC LIverpool. Informovali o tom vo štvrtok predstavitelia úradujúceho anglického majstra.
Robertson prišiel na Anfield v roku 2017 z Hullu City. V drese Liverpoolu odohral 373 zápasov, získal dva anglické tituly a v roku 2019 triumfoval s „The Reds" v Lige majstrov. V zbierke má aj trofej pre víťaza FA Cupu, dva anglické Ligové poháre a Superpohár UEFA.
