Skrátenú 13. etapu Gira vyhral Rubio, červený dres si udržal Thomas

výsledky 13. etapy (13. Etappe Le Chable Crans Montana/Švaj., 74,6 km):



1. Einer Augusto Rubio (Kol./Movistar) 2:16:21 h

2. Thibaut Pinot (Fr./Groupama-FDJ) +6 s

3. Jefferson Alexander Cepeda (Ekv./EF Education-EasyPost) +12

4. Derek Gee (Kan./Izrael-Premier Tech) +1:01

5. Valentin Paret Peintre (Fr./AG2R Citroën) +1:29

6. Hugh Carthy (V.Brit./EF Education-EasyPost) rovnaký čas

7. Joao Almeida (Port./SAE Team Emirates) +1:35

8. Edward Dunbar (Ír./Jayco AlUla)

9. Geraint Thomas (V.Brit./Ineos Grenadiers)

10. Primož Roglič (Slovin./Jumbo-Visma) všetci rovnaký čas

celkové poradie:



1. Thomas 51:20:01 h

2. Roglič +2 s

3. Almeida +22

4. Andreas Leknessund (Nór./DSM) +42

5. Damiano Caruso (Tal./Bahrajn Victorious) +1:28

6. Lennard Kämna (Nem./Bora-Hansgrohe) +1:52

7. Dunbar +2:32

8. Thymen Arensman (Hol./Ineos Grenadiers) +2:45

9. Laurens de Plus (Belg./Ineos Grenadiers) +3:08

10. Pinot +3:13

Crans Montana 19. mája (TASR) - Kolumbijský cyklista Einer Augusto Rubio vyhral skrátenú 13. etapu 106. ročníka Giro d'Italia. Jazdec stajne Movistar sa presadil v záverečnom stúpaní a do Crans Montany prišiel v čase 2:16:21 h. Druhý skončil Francúz Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) a tretí finišoval Ekvádorčan Jefferson Alexander Cepeda (EF Education). V boji o celkový triumf si Brit Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) udržal ružový dres pred Slovincom Primožom Rogličom (Jumbo-Visma).Organizátori museli výrazne skrátiť piatkovú etapu kvôli nepriaznivému počasiu, ktoré v uplynulých dňoch panovalo na severe Talianska. Cyklisti tak namiesto 199 kilometrov absolvovali iba 74,6 km. Pelotón sa vydal na trať až na území Švajčiarska v Le Chable, no záver náročnej trate zostal nezmenený aj s výstupom na Croix de Coeur vo výške 2174 m.n.m. (15,4 km, 8,8%), cieľový kopec do Crans Montany mal 13,1 km a priemerný sklon 7,2%.Keďže cyklisti ihneď po štarte začali stúpať na prvý kopec, okamžite odpadli špurtéri a spustila sa vlna útokov. Odpútať sa podarilo Pinotovi či Hughovi Carthymu (EF Education) a spolu s nimi sa odpútali aj Rubio, Cepeda, Lorenzo Fortunato (Eolo-Kometa) či Čech Karel Vacek (Corratec-Selle Italia). Únik mal na vrchole kopca k dobru dve minúty pred zredukovaným pelotónom. Pinot išiel naplno aj v následnom zjazde a na krátkej rovinke pred záverečným stúpaním. Francúzsky vrchár pozorne dozeral, aby sa každý z úniku striedal na čele a tak sa náskok skupiny vyšplhal nad štyri minúty. Na stúpaní sa nakoniec vytvorila trojica Pinot, Cepeda a Rubio, pričom prvý dvaja medzi sebou stále nastupovali, vysilili sa a v záverečnom špurte do kopca im vyfúkol víťazstvo mladý Kolumbijčan.povedal v cieli Rubio.Líder celkového poradia Thomas prišiel do cieľa na deviatom mieste s mankom 1:35 minúty na víťaza a po boku svojho najväčšieho súpera Rogliča. V boji o ružový dres sa tak nič nezmenilo.