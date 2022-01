Skrátený zjazd vo Wengene vyhral Kilde pred Odermattom a Feuzom

Wengen 14. januára (TASR) - Nórsky lyžiar Aleksander Aamodt Kilde triumfoval v piatkovom skrátenom zjazde Svetového pohára vo Wengene. Vo švajčiarskom stredisku dosiahol čas 1:42,42 min. a domáceho Marca Odermatta zdolal o 19 stotín sekundy. Na treťom mieste skončil ďalší Švajčiar Beat Feuz s mankom 0,30 s.



Dvadsaťdeväťročný Nór si tak s lídrom celkového poradia SP Odermattom vymenil umiestnenie zo štvrtkového super-G, v ktorom bol 0,23 sekundy druhý. V piatok sa tešil z jedenásteho víťazstva v pretekoch SP, piateho v kráľovskej disciplíne a zároveň aj piateho celkovo v prebiehajúcej sezóne. Zjazd vyhral aj v Beaver Creeku, kde zvíťazil aj v super-G, rovnako ako vo Val Gardene a Bormiu.



Organizátori v piatok skrátili preteky a začínalo sa zo štartu alpskej kombinácie, trať merala 2950 metrov. Kilde vyrazil na zjazdovku ako jedenásty a na prvých dvoch sektoroch bol najrýchlejší. Najlepší čas mal aj na treťom medzičase a i keď si do záverečného úseku trate priniesol nižšiu rýchlosť ako jeho súperi, udržal si ideálnu líniu, zvládol aj cieľové esíčko a tešil sa z triumfu.



V pretekoch štartoval aj Rakúšan Vincent Kriechmayr, ktorý strávil predchádzajúce dni v izolácii po pozitívnom teste na koronavírus. Z karantény ho prepustili v stredu, o deň neskôr absolvoval super-G, v ktorom obsadil deviate miesto, no nepredstavil sa ani v jednom tréningu na zjazd. Organizátori mu však udelili výnimku a tak sa postavil na štart aj v piatok. Kriechmayr obsadil 12. miesto so stratou 1,26 s.



V sobotu nasleduje už klasický neskrátený zjazd na Lauberhorne a v nedeľu uzavrie podujatie vo švajčiarskom stredisku slalom.