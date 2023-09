Škriniar a Dúbravka na seba narazia prvýkrát v Newcastli 4. októbra

Monaco 2. septembra (TASR) - Slovenskí futbaloví reprezentanti Milan Škriniar a Martin Dúbravka sa môžu stretnúť vo vzájomnom súboji F-skupiny Ligy majstrov prvýkrát v 2. kole súťaže 4. októbra. Duel medzi Newcastlom United a Parížom SG sa bude hrať v Anglicku. Odveta v Paríži bude ako súčasť 5. kola na programe 28. novembra. Vyplýva to z harmonogramu, ktorý v sobotu zverejnila Európska futbalová únia (UEFA).



Manchester City odštartuje cestu za obhajobou prvenstva hneď v prvý hrací deň 19. septembra doma proti Crvenej Zvezde Belehrad. Newcastle sa predstaví v ten istý deň na pôde AC Miláno, Paríž nastúpi doma proti Dortmundu.



Feyenoord Rotterdam v kádri aj s Leom Sauerom a Dávidom Hanckom oslávi návrat do skupinovej fázy Ligy majstrov po šiestich rokoch taktiež už 19. septembra a to domácim zápasom proti Celticu Glasgow v E-skupine. Na druhý deň čaká úvodné vystúpenie v A-skupine Denisa Vavra s FC Kodaň na ihrisku Galatasarayu Istanbul. Stanislav Lobotka sa s Neapolom predstaví v C-skupine v Brage. Šlágrom dňa by mal byť druhý zápas A-skupiny Bayern Mníchov - Manchester United.