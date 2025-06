Škriniar by mohol zamieriť k Lobotkovi, PSG ho údajne ponúkol Neapolu

Rím 13. júna (TASR) - Obranca Milan Škriniar by údajne mohol zemieriť do SSC Neapol k svojmu spoluhráčovi zo slovenskej futbalovej reprezentácie Stanislavovi Lobotkovi. Podľa portálu Football Italia vedenie Paríža St. Germain ponúklo Škriniara úradujúcemu talianskemu majstrovi s tým, že by platilo aj veľkú časť jeho platu.



O služby skúseného stopéra sa však zaujíma aj Fenerbahce Istanbul, v ktorom bol od konca januára na hosťovaní a konkurenčný turecký klub Galatasaray. Práva na Škriniara vlastní PSG, úradujúci víťaz Ligy majstrov, ktorý má s ním platnú zmluvu do 30. júna 2028. V Neapole by sa mohol opäť stretnúť s trénerom Antoniom Contem, pod vedením ktorého hrával počas úspešného pôsobenia v Interi Miláno.