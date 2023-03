Škriniar by sa mohol vrátiť do zostavy Interu v nedeľu proti Lecce

Miláno 1. marca (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Milan Škriniar by sa mohol vrátiť do zostavy Interu Miláno už v nedeľňajšom zápase 25. kola talianskej Serie A proti Lecce. Dvadsaťosemročný obranca sa zotavuje zo zranenia sedacieho svalu, ktoré utrpel v prvom osemfinálovom zápase Ligy majstrov proti Portu (1:0).



Zranenie nemá byť vážne ani v prípade Federica Dimarca, ktorý spolu so Škriniarom chýbal v zostave "nerazzurri" pri nedeľňajšej prehre s Bolognou (0:1). Obaja obrancovia absolvovali v stredu ráno individuálne tréningové jednotky a do konca týždňa by sa mali opäť pripojiť k tímu.