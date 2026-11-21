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Škriniar dal gól pri remíze Fenerbahce na pôde Kocaelisporu 2:2
Pre Škriniara to bol druhý presný zásah v tomto ročníku najvyššej tureckej súťaže, pričom v 75. minúte videl žltú kartu za faule.
Autor TASR
Izmit 21. novembra (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Milan Škriniar skóroval pri remíze Fenerbahce na pôde Kocaelisporu 2:2 v sobotnom zápase 12. kola tureckej Süper Lig. Tridsaťjedenročný obranca v 61. minúte poslal hostí do vedenia, domáci následne otočili skóre a v nadstavenom čase vyrovnal na 2:2 Mason Greenwood.
Pre Škriniara to bol druhý presný zásah v tomto ročníku najvyššej tureckej súťaže, pričom v 75. minúte videl žltú kartu za faule. Fenerbahce sa v priebežnej tabuľke nachádza na 5. priečke.
Pre Škriniara to bol druhý presný zásah v tomto ročníku najvyššej tureckej súťaže, pričom v 75. minúte videl žltú kartu za faule. Fenerbahce sa v priebežnej tabuľke nachádza na 5. priečke.