Škriniar dal víťazný gól v dueli s Laziom, Inter vedie tabuľku

Rím 10. januára (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Milan Škriniar rozhodol svojím gólom o víťazstve Interu Miláno nad Laziom Rím 2:1 v nedeľnom šlágri talianskej Serie A. Dvadsaťšesťročný obranca sa presadil v 67. minúte hlavičkou po centri Alessandra Bastoniho, bol to pre neho tretí ligový zásah v sezóne. Inter aj po 21. kole vedie tabuľku s náskokom jedného bodu pred AC, navyše oproti mestskému rivalovi má zápas k dobru.



Škriniar si za stavu 1:1 vyskočil v päťke na center Bastoniho a hlavou umiestnil loptu od brvna do siete. Strelil už svoj štvrtý tohtosezónny gól v drese Interu vo všetkých súťažiach. Reprezentačný stopér odohral za "nerazzurri" celý zápas. Inter potvrdil výbornú formu, natiahol sériu ligových triumfov už na číslo osem.



Na druhej priečke zostal rival AC Miláno, ktorý zvíťazil na pôde Benátok 3:0. Hostí poslal do vedenia v 3. minúte švédsky útočník Zlatan Ibrahimovič, ďalšie dva presné zásahy pridal v druhom polčase Theo Hernandez. Ibrahimovič strelil gól už 80. tímu z piatich najlepších európskych líg. Vyrovnal sa tým Cristianovi Ronaldovi, spolu s portugalským reprezentantom sú jediní dvaja hráči, ktorým sa to od roku 2000 podarilo. Ronaldo dosiahol túto métu 30. decembra 2021, keď v drese Manchestru United skóroval proti Burnley (3:1).



Domáci dohrávali zápas s 10 hráčmi, v 59. minúte dostal červenú kartu rakúsky obranca Michael Svoboda, keď zahral rukou na bránkovej čiare. Následný pokutový kop premenil Hernandez.



Neapol so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom zdolal Sampdoriu Janov 1:0. Jediný gól SSC strelil tesne pred prestávkou Andrea Petagna. Lobotka odohral za Neapol celý zápas. Suverénne si počínala Atalanta Bergamo, ktorá vyhrala na pôde Udinese 6:2.



Dramatický priebeh malo stretnutie medzi AS Rím a Juventusom Turín. Domáci sa ujali vedenia zásluhou Tammyho Abrahama v 12. minúte, na čo onedlho odpovedal Paulo Dybala. Ďalší gól padol na začiatku druhého polčasu, opäť skórovali domáci, ktorí pridali tretí presný zásah aj v 53. minúte a zdalo sa, že je rozhodnuté. Manuel Locatelli však odštartoval bleskový obrat "starej dámy", hostia vsietili za sedem minút tri góly a bodovali naplno, aj napriek vylúčeniu Matthijsa de Ligta.



Hellas Verona prehral doma so Salernitanou 1:2. Slovenský obranca Norbert Gyömbér odohral za hostí celé stretnutie, v 36. minúte dostal žltú kartu.



Serie A - 21. kolo:



Inter Miláno - Lazio Rím 2:1 (1:1)

Góly: 30. Bastoni, 67. ŠKRINIAR - 35. Immobile

/M. Škriniar (Inter) odohral celý zápas, v 67. min. dal gól/



Hellas Verona - US Salernitana 1919 1:2 (0:1)

Góly: 63. Lazovič - 29. Djurič (z 11 m), 70. Kastanos, ČK: 89. Ilič (Hellas)

/N. Gyömbér (Salernitana) odohral celý zápas, v 36. min dostal ŽK/



AS Rím - Juventus Turín 3:4 (1:1)

Góly: 12. Abraham, 49. Mchitarjan, 54. Pellegrini - 19. Dybala, 71. Locatelli, 75. Kuluševski, 78. De Sciglio, ČK: 82. De Ligt (Juventus)



FC Janov - Spezia Calcio 0:1 (0:1)

Gól: 15. Bastoni

/D. Strelec (Spezia) na lavičke náhradníkov/



SSC Neapol - Sampdoria Janov 1:0 (1:0)

Gól: 44. Petagna

/S. Lobotka (Neapol) odohral celý zápas/



Udinese Calcio - Atalanta Bergamo 2:6 (0:3)

Góly: 60. Molina, 89. Beto - 23. a 77. Muriel, 18. Pašalič, 44. Malinovskij, 90. Maehle, 90.+3. Pessina



FC Empoli - Sassuolo Calcio 1:5 (1:2)

Góly: 17. Henderson - 25. a 72. Raspadori, 68. a 90.+2. Scamacca, 14. Berardi (z 11 m), ČK: 62. Viti (Empoli)



FC Benátky - AC Miláno 0:3 (0:1)

Góly: 3. Ibrahimovič, 49. a 60. Hernandez (druhý z 11 m), ČK: 59. Svoboda (Benátky)