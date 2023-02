Škriniar dohrá sezónu v Interi, Marotta rešpektuje jeho rozhodnutie

Miláno 1. januára (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Milan Škriniar definitívne dohrá prebiehajúcu sezónu v milánskom Interi. Do Paríža St. Germain, s ktorým podpísal cez víkend zmluvu, odíde až v lete ako voľný hráč.



Prestup Škriniara už v januárovom transferovom období napokon stroskotal, podľa šéfa exekutívy talianskeho klubu Beppeho Marottu mal konečné slovo v rozhodovaní samotný hráč. Inter si chcel 27-ročného obrancu udržať, no rokovania o predĺžení zmluvy neboli úspešné. "Sú hráči, ktorí neustále menia dres. Je to niečo, čo musíme akceptovať, má to ďaleko od futbalovej romantiky či vášne. Nepáči sa nám to, ani našim fanúšikom, no hráči sú profesionáli," uviedol Marotta pre SportMediaset.



Taliansky a francúzsky klub rokovali o tom, či Škriniar zamieri do PSG ešte počas zimného prestupového obdobia alebo až v lete. Podľa talianskeho novinára Fabrizia Romana, ktorý v utorok informoval o nedohode klubov, žiadal Inter za okamžitý prestup 20 miliónov eur. PSG však núkal maximálne polovičnú sumu. Podľa denníka L'Equipe pricestoval do Milána dokonca aj prezident PSG Nasser Al-Khelaifi, aby osobne pomohol k dotiahnutiu príchodu slovenského stopéra už v januári, no "nerazzurri" nemienili zľaviť prestupovú čiastku. Odchod Škriniara mal byť zo strany Interu podmienený aj nájdením adekvátnej náhrady. Milánčania lanárili Turka Meriha Demirala z Atalanty, no jeho príchod nevyšiel.



Kapitán slovenskej reprezentácie tak zostane v Interi aj v záverečných šiestich mesiacoch jeho zmluvy. "Škriniar urobil rozhodnutie, na ktoré má právo a my sme povinní ho rešpektovať. Sme presvedčení, že v nasledujúcich mesiacoch bude demonštrovať rovnaký profesionalizmus a serióznosť, ako tomu bolo doteraz," dodal Marotta.



Škriniar odštartoval profesionálnu kariéru v Žiline, odkiaľ prestúpil v januári 2016 do Sampdorie za 5,2 miliónov eur. V Janove zotrval jeden a pol sezóny a v lete 2017 odišiel do Interu za 34 miliónov eur, čo je doteraz najvyššia prestupová čiastka za slovenského futbalistu.



V drese "nerazzurri" odohral vo všetkých súťažiach 242 zápasov, strelil jedenásť gólov a pridal päť asistencií. S Interom získal v sezóne 2020/2021 majstrovský titul, v uplynulej sezóne Taliansky pohár a dvakrát sa tešil z triumfu v Superpohári. V národnom drese odohral 54 zápasov a strelil tri góly. V Paríži St. Germain si môže zahrať s hviezdami ako Lionel Messi, Kylian Mbappe či Neymar.