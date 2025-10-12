< sekcia Šport
Škriniar hovorí smerom k Luxembursku o guráži a sebavedomí
Luxemburský súper čaká Slovákov štvrtýkrát od marca 2023 a v rámci prebiehajúcej kvalifikácie už vyhrali na jeho pôde 1:0.
Autor TASR
Senec 12. októbra (TASR) - Kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Milan Škriniar hovoril v predvečer pondelkového zápasu kvalifikácie MS 2026 proti Luxembursku o guráži a sebavedomí. Jeho tím vstupuje do pondelkového zápasu ako favorit po piatkovej prehre 0:2 v Severnom Írsku.
Luxemburský súper čaká Slovákov štvrtýkrát od marca 2023 a v rámci prebiehajúcej kvalifikácie už vyhrali na jeho pôde 1:0. „Všetky tri zápasy boli vyrovnané. Ťažko povedať, či nám ten súper vyhovuje alebo nie. Ani naše výkony v tých zápasoch neboli úplne ideálne. Teraz sme mali dva dni na prípravu, počas ktorých sme si rozobrali veľa vecí z posledného vzájomného zápasu. Vieme, čo nám vtedy robilo problémy a budeme sa to snažiť eliminovať. Chceme hrať s odvahou, so sebavedomím a predviesť našu hru. To sme už viackrát dokázali,“ uviedol Škriniar. Jeho tím minulý mesiac senzačne zdolal Nemecko 2:0, no v kvalifikácii na ME 2024 s Luxemburčanmi remizoval 0:0 a následný duel proti tomuto súperovi vyhral taktiež 1:0.
V piatkovom zápase chýbala Slovensku agresivita a problémom boli aj stratené lopty. Tréner Francesco Calzona označil za problém, že Severní Íri nanútili jeho tímu svoj spôsob hry. Práve tomu sa chce v Trnave vyhnúť Škriniar, ktorý upozornil aj na kvalitu brankára Anthonyho Morisa zo saudskoarabského Al Khaleej. „Určite chceme hrať aktívne s loptou a držať sa našich princípov, ktoré nám v doterajších zápasoch fungovali. Musíme veľa behať, presúvať sa, byť agresívni a nedovoliť Luxembursku, aby hrali svoju hru – najmä keď majú veľa priestoru, vtedy im to ide. Ich brankár vie veľmi dobre rozohrávať, takže sa to budeme snažiť eliminovať. Dôležité bude aj ísť do súbojov, zbierať odrazené lopty a získavať ich pre seba,“ povedal Škriniar.
Jeho tím bol pred októbrovým asociačným termínom stopercentný a bez inkasovaného gólu viedol tabuľku „áčka“. V Belfaste však utrpel prehru po dvoch nešťastných góloch a na Severných Írov nestačil vôbec prvýkrát v ostrom zápase. „Po dueli nám pomohla tímovosť. Tak ako to vždy v reprezentácii bývalo, tím sa vedel zomknúť. Verím, že to tak bude aj teraz. Samozrejme, posledný zápas sme si rozobrali, ale snažili sme sa ho čo najrýchlejšie hodiť za hlavu. Verím tomuto mužstvu a tomu, že práve tímovosť nás môže posunúť k veľkým veciam. A verím, že to tak bude aj zajtra,“ priblížil 30-ročný stopér.
Luxemburčania hrali v dvoch z uplynulých troch duelov proti Slovákom v bloku, systémom 5-4-1. „Hrajú z bloku a robia to dobre. Nechcem povedať, že nás majú úplne prečítaných, ale týmto štýlom nám vedia robiť problémy. My sa snažíme dodržiavať herný plán A, no niekedy sa nám nedarí prepnúť na plán B a nejako ich tým zaskočiť. Práve to nám v predošlom zápase robilo problém. Verím však, že zajtra to bude iný zápas. Sme na to pripravení. V tom poslednom stretnutí nám veľké problémy robil najmä ich brankár, ktorý skvele rozohrával. Aj na to sme sa teraz pripravili. Verím, že zajtra to zvládneme herne aj výsledkovo,“ dodal Škriniar.
