Škriniar kritizoval vykrývanie stredu: Tréner to prízvukoval

Düsseldorf 21. júna (TASR) - Kapitán slovenských futbalistov Milan Škriniar po prehre 1:2 s Ukrajinou zhodnotil, že tím zlyhal vo vykrývaní stredových priestorov. "Sokoli" nenadviazali v piatok na senzačný triumf 1:0 nad Belgickom a nevyužil šancu zaistiť si v predstihu postup do osemfinále ME. Chyba, pred ktorou tréner Francesco Calzona varoval aj v polčase, predchádzala víťaznému gólu.



K situácii prišlo v 80. minúte, keď sa lopta dostala k Mykolovi Šaparenkovi. Ten ju poslal vzduchom do pokutového územia, kde po zaváhaní brankára Martina Dúbravku skóroval Roman Jaremčuk. "Tréner nám prízvukoval nielen v tomto zápase, ale aj celkovo, že naši stredopoliari a krídla musia zakrývať stred. Tak sme dostali aj ten druhý gól, nám stopérom sa tiež ťažko vystupuje a ťažko sa nám ja cúva dozadu. Dnes to až tak nefungovalo, tréner nás na to upozorňoval aj v polčase. To je však práca celého mužstva, musíme byť viac kompaktnejší," zhodnotil Škriniar.



Jeho tím pritom viedol ešte na začiatku druhého polčasu 1:0 po góle Ivana Schranza. Ešte po polhodine hry predviedli Ukrajinci "kanonádu". Dva z troch pokusov v krátkom slede ubránili obrancovia, zvyšný išiel do tyče. "Boli sme na to pripravení, boli by sme blázni, keby si myslíme, že si Ukrajinci nevypracujú žiadnu šancu. Tak isto to bolo s Belgičanmi. V prvom polčase sme to dnes ešte dokázali ubrániť, potom nie. Musíme si to rozobrať a poučiť sa," povedal Škriniar pre TASR. Dvadsaťpäťročný stopér nevedel odhadnúť, kedy nastal v piatok u Slovákov bod zlomu. "Každému tá hlava pracuje inak, možno sa do toho dostala myšlienka typu 'len aby sme nedostali gól'. Nakoniec sme inkasovali, musíme si to prejsť. Stále to však máme vo svojich rukách a verím, že ďalší zápas zvládneme a potešíme fanúšikov, ktorých chcem vyzdvihnúť aj dnes. Počuli sme ich celý zápas."



Aj napriek prehre majú Slováci stále postup vo svojich rukách. Ten im s určitosťou zaistí víťazstvo nad Rumunskom a na postup z tretieho miesta by mala s najväčšou pravdepodobnosťou stačiť aj remíza. Za určitých okolností môžu ísť Slováci ďalej aj s troma bodmi. "Po zápase som videl chalanov na zemi a hneď som sa ich snažil zdvihnúť. Nič netreba hádzať za hlavu, všetko máme vo svojich rukách. Verím, že fyzioterapeuti dajú chalanov dokopy, zápas zvládneme a bude úspešný," dodal Škriniar.