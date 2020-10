Škriniar mal pozitívny test na COVID-19, nenastúpi proti Írom

Bratislava 8. októbra (TASR) - Slovenský futbalový obranca Milan Škriniar mal pozitívny test na koronavírus. Nepomôže tak reprezentačnému tímu vo štvrtkovom semifinále play off ME 2020 proti Írsku (20.45 h v Bratislave).



O pozitívnom náleze stopéra Interu Miláno informovali v stredu večer viaceré talianske médiá. Tréner SR Pavel Hapal už popoludní hovoril o nejednoznačnom výsledku jedného testu, meno hráča nešpecifikoval: "Nebudem hovoriť meno, čakáme na výsledok jedného nejednoznačného testu. Uvidíme večer. V príprave však nemáme žiadne zmeny."



Kouč nemôže proti Írom počítať ani so Stanislavom Lobotkom, stredopoliar SSC Neapol narozdiel od Škriniara ani nepricestoval na reprezentačný zraz. Jeho taliansky klub je totiž po viacerých pozitívnych testoch v izolácii. Napriek enormnej snahe sa vedeniu reprezentačného tímu nepodarilo vybaviť, aby Lobotka mohol posilniť národné mužstvo. "Urobili sme maximum. Problém bol v komunikácii, Neapol potom prestal komunikovať. Nerozhoduje o tom asi len klub, je tam asi aj rozhodnutie hygienika. Je to zarážajúce. Napríklad z Juventusu mohli hráči odísť na reprezentačné zápasy. Stano bol viackrát testovaný negatívne a nemohol prísť. Bude nám chýbať," potvrdil Hapal.