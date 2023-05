Škriniar možno stihne finále s Manchestrom City, tvrdí kouč Interu

Miláno 28. mája (TASR) - Slovenský futbalista Milan Škriniar z Interu Miláno možno stihne finále Ligy majstrov proti Manchestru City, ktoré je na programe v sobotu 10. júna v Istanbule. Prezradil to tréner Simone Inzaghi po sobotnom triumfe Interu nad Atalantou Bergamo (3:2) v predposlednom kole talianskej ligy.



Škriniar by mal podľa Inzaghiho v nasledujúcom týždni už naplno trénovať. Dvadsaťosemročný obranca pre zranenie chrbta odohral od konca februára iba 11 minút, keď naposledy nastúpil ako striedajúci hráč 14. marca v závere osemfinálovej odvety Ligy majstrov na ihrisku FC Porto (0:0). Po sezóne sa bude sťahovať do Paríža St. Germain.



"Musíme si oddýchnuť a zotaviť sa. Mchitarjan, Škriniar, Correa a po dnešku aj D'Ambrosio majú šrámy, ale dúfam, že do finále Ligy majstrov budú po zdravotnej stránke v poriadku. Uvidíme, ako to bude so Škriniarom, s tímom začne pracovať na budúci týždeň. Correa má iba menšiu zdravotnú komplikáciu a D'Ambrosia ešte musíme vyhodnotiť," citoval vyjadrenie Inzaghiho po triumfe nad Atalantou portál football-italia.net. Inter si v sobotu v predstihu zabezpečil umiestnenie v prvej štvorke Serie A a účasť v budúcej sezóne LM.