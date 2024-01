Škriniar musí ísť na operáciu, dĺžka jeho absencie zatiaľ nie je známa

Paríž 6. januára (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Milan Škriniar podstúpi na budúci týždeň v katarskej Dauhe operáciu zraneného ľavého členka. V sobotu o tom informoval jeho klub Paríž St. Germain, no neuviedol, ako dlho bude pauzovať.



"Milan Škriniar, ktorý má vykĺbené laterálne peroneálne šľachy v ľavom členku, podstúpi budúci týždeň operáciu v nemocnici ASPETAR v Dauhe. Neskôr bude poskytnutá ďalšia aktualizácia," uviedol klub na svojej oficiálnej webovej stránke.



Kapitán slovenskej reprezentácie si zranil členok v stredajšom zápase o francúzsky Superpohár proti FC Toulouse (2:0). Škriniar získal s PSG svoju prvú trofej od letného prestupu z Interu Miláno, duel v Parku princov však nedohral a v 71. minúte prenechal miesto na ihrisku Brazílčanovi Lucasovi Beraldovi. Ten prišiel do Paríža medzi vianočnými sviatkami zo Sao Paula.



"Nanešťastie, po zápase s Toulouse, lekári spravili Milanovi testy a zistili, že potrebuje operáciu. Pokiaľ ju nepodstúpi a my neuvidíme, ako to pôjde, nebudeme vedieť, ako dlho bude pauzovať. Je to škoda, ako vždy, keď sa nejaký hráč zraní. Je to zlá správa," povedal tréner PSG Luis Enrique v predvečer pohárového zápasu s Revelom zo šiestej ligy.



PSG čaká v druhej polovici sezóny okrem obhajoby titulu v Ligue 1 aj osemfinále Ligy majstrov, súperom St. Germain bude Real Sociedad. Podľa agentúry AFP môže Škriniar vynechať oba duely so španielskym tímom (14. februára, 5. marca) a mal by pauzovať niekoľko týždňov. Zatiaľ nie je známe, či je ohrozená jeho účasť na majstrovstvách Európy.



PSG chýba aj ďalší stredný obranca Presnel Kimpembe, ktorý má problém s achilovkou.