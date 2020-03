Škriniar je najlepším futbalistom Slovenska za rok 2019

výsledky 27. ročníka ankety denníka Pravda a Slovenského futbalového zväzu:

Najlepší futbalista 2019:

1. Milan Škriniar (Inter Miláno) 344 bodov, 2. Martin Dúbravka (Newcastle United) 309, 3. Marek Hamšík (Ta-lien I-fang) 292, 4. Stanislav Lobotka (Celta Vigo) 257, 5. Juraj Kucka (FC Parma) 201, 6. Albert Rusnák (Real Salt Lake City) 81, 7. Róbert Boženík (MŠK Žilina) 80, 8. László Bénes (Borussia Mönchengladbach) 69, 9. Martin Škrtel (Basaksehir Istanbul) 60, 10. Ondrej Duda (Hertha Berlín) a Dominik Greif (Slovan Bratislava) obaja 59



Ďalšie poradie: 12. Martin Valjent (Mallorca) 54, 13. Róbert Mak (Zenit Petrohrad) 37, 14. Patrik Hrošovský (Genk/Viktoria Plzeň) 19, 15. Denis Vavro (Lazio Rím/FC Kodaň) 16, 16. Matúš Bero (Vitesse Arnhem) 13, 17. Lukáš Haraslín (Lechia Gdansk) 11, 18. Ján Greguš (Minnesota Utd.) 8, 19. Adam Nemec (FC Pafos) 4, 20. Norbert Gyombér (Perugia) 3, 21. Vladimír Weiss (Al Gharafa) 2, 22. Erik Daniel (Slovan Bratislava) a Miroslav Stoch (PAOK Solún/Slavia Praha) po 1 bode

Cena Petra Dubovského 2019:

1. Róbert Boženík (MŠK Žilina) 30, 2. Dávid Strelec (Slovan Bratislava) 2



Ďalšie poradie: 3. Tomáš Bobček (MŠK Ružomberok), Marián Chobot (FC Nitra), Peter Pokorný (FC Liefering) po 1 bode

Najlepší tréner 2019:

1. Ján Kozák ml. (Slovan Bratislava) 58, 2. Martin Ševela (Slovan Bratislava/Lubin) 41, 3. Pavel Hapal (reprezentácia Slovenska) 29



Ďalšie poradie: 4. Vladimír Weiss (reprezentácia Gruzínska) 27, 5. Anton Šoltis (Michalovce) 13, 6. Adrián Guľa (reprezentácia Slovenska 21) a Peter Hybbala (Dunajská Streda) po 10, 8. Jaroslav Kentoš (MŠK Žilina) 8, 9. Pavol Haspra (MFK Ružomberok), David Holoubek (MFK Ružomberok) a Michal Ščasný (Senica/Spartak Trnava) po 3, 12. Ricardo Chéu (Spartak Trnava/Senica) 2, 13. Milan Nemec (FK Pohronie), Karol Praženica (ViOn Zlaté Moravce-Vráble) a Slavče Vojneski (ŠKF Sereď) po 1

Najlepšia futbalistka 2019:

1. Dominika Škorvánková (Bayern Mníchov) 201, 2. Mária Korenčiová (AC Miláno)182, 3. Alexandra Bíróová (SKN St. Pölten) 141



Ďalšie poradie: 4. Mária Mikolajová (SKN St. Pölten)129, 5. Diana Bartovičová (Slavia Praha) 115, 6. Patrícia Hmírová (GKS Leczna) 74, 7. Lucia Ondrušová (1. FC Kolín) 48, 8. Patrícia Fischerová (Czarni Sosnowiec) a Lucia Haršányiová (MSV Duisburg) po 45, 10. Jana Vojteková (SC Freiburg) 41. Celkovo bodovalo 25 futbalistiek.

Prehľad doterajších víťazov ankety Futbalista roka SR, Cena Jána Popluhára:

rok 1993: Peter Dubovský



rok 1994: Vladimír Kinder



rok 1995: Dušan Tittel



rok 1996: Dušan Tittel



rok 1997: Dušan Tittel



rok 1998: Jozef Majoroš



rok 1999: Vladimír Labant



rok 2000: Szilárd Németh



rok 2001: Ľubomír Moravčík



rok 2002: Miroslav Karhan



rok 2003: Vladimír Janočko



rok 2004: Marek Mintál



rok 2005: Marek Mintál



rok 2006: Róbert Vittek



rok 2007: Martin Škrtel



rok 2008: Martin Škrtel



rok 2009: Marek Hamšík



rok 2010: Marek Hamšík



rok 2011: Martin Škrtel



rok 2012: Martin Škrtel



rok 2013: Marek Hamšík



rok 2014: Marek Hamšík



rok 2015: Marek Hamšík



rok 2016: Marek Hamšík



rok 2017: Marek Hamšík



rok 2018: Marek Hamšík



rok 2019: Milan Škriniar

Prehľad doterajších víťazov ankety Futbalista roka do 21 rokov, Cena Petra Dubovského:

rok 2000: Ľubomír Meszároš



rok 2001: Róbert Vittek



rok 2002: Róbert Vittek



rok 2003: Roland Števko



rok 2004: Milan Ivana



rok 2005: Martin Škrtel



rok 2006: Dušan Švento



rok 2007: Marek Hamšík



rok 2008: Marek Hamšík



rok 2009: Miroslav Stoch



rok 2010: Miroslav Stoch



rok 2011: Róbert Mak



rok 2012: Róbert Mak



rok 2013: Norbert Gyömbér



rok 2014: Ondrej Duda



rok 2015: Matúš Bero



rok 2016: Milan Škriniar



rok 2017: Denis Vavro



rok 2018: Dávid Hancko



rok 2019: Róbert Boženík



Profil Milana Škriniara, najlepšieho futbalistu SR za rok 2019:

meno a priezvisko: Milan Škriniar



narodený: 11. februára 1995 v Žiari nad Hronom



vek: 25 rokov



výška: 188 cm



stav: slobodný



deti: -



post: obranca, stopér



číslo dresu: 37



prezývka: Škrinka



A-reprezentácia SR: 31 štartov/ 0 gólov, číslo dresu 15



- bývalé kluby: MŠK Žilina, ViOn Zlaté Moravce (hosťovanie), Sampdoria Janov, Inter Miláno



- najväčšie úspechy: najlepší futbalista SR 2019, najlepší futbalista Slovenska do 21 rokov za rok 2016, účasť na EURO 2016 vo Francúzsku (osemfinále), účasť na ME 2017 hráčov do 21 rokov v Poľsku a zvolenie do All star tímu turnaja

Bratislava 23. marca (TASR) - Najlepším futbalistom Slovenska za rok 2019 sa stal obranca Milan Škriniar z Interu Miláno. Na tróne vystriedal rekordného osemnásobného víťaza ankety denníka Pravda a Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Mareka Hamšíka z čínskeho Ta-lien I-fang.Cenu Jána Popluhára, slovenského futbalistu 20. storočia, získal 25-ročný Škriniar prvýkrát. Hamšík obsadil tretie miesto, druhá priečka patrí brankárovi Martinovi Dúbravkovi z Newcastle United. O poradí v ankete rozhodlo hlasovaním 36 odborníkov, popredných trénerov a zástupcov médií.Cenu Petra Dubovského pre najlepšieho futbalistu Slovenska do 21 rokov získal v jej jubilejnom 20. ročníku suverénne útočník Róbert Boženík, ktorý v zime prestúpil z MŠK Žilina do Feyenoordu Rotterdam. Dvadsaťročný útočník nahradil tak minuloročného víťaza Dávida Hancka. Na druhom mieste skončil útočník Dávid Strelec zo Slovana Bratislava.Výsledky 27. ročníka ankety mali pôvodne vyhlásiť v pondelok 23. marca v X-BIONIC v Šamoríne (20.00 h). Na vyhlasovaní mali byť všetci ocenení, keďže si ceny mali prevziať laureáti pred barážovým zápasom EURO 2020 proti Írsku. Slávnostné ocenenie aj duel s Ískom však zmarila pandémiu koronavírusu, keď organizátori ankety už pred dvoma týždňami oznámili zrušenie tradičného galavečera. Trofeje si víťazi preberú na najbližšom zraze slovenskej reprezentácie, ktorým by mala byť v júni baráž s Írmi.Bývalý hráč Žiliny či Sampdorie Janov je v poradí len štrnástym futbalistom, ktorý figuruje na čestnej listine víťazov. Nazbieral v hlasovaní 36 odborníkov o 35 bodov viac ako druhý Dúbravka a o 52 bodov viac ako tretí Hamšík. Na najvyšší stupienok sa vyšvihol na tretí pokus. V dvoch predchádzajúcich rokoch skončil druhý. Rodáka zo Žiaru nad Hronom dalo na prvé miesto 25 hlasujúcich, siedmi uprednostnili Dúbravku a traja Hamšíka. Jedno víťazstvo si pripísal Stanislav Lobotka. Ten po dvoch bronzových priečkach z prvej trojky vypadol.povedal pre SFZ víťaz ankety.prihovoril sa vo videoodkaze pre web SFZ brankár Dúbravka.citoval Hamšíka jeho oficiálny web." zareagoval na výsledky ankety v rozhovore pre oficiálny web SFZ jeho prezident Ján Kováčik.Z troch nováčikov v desiatke najlepších futbalistov skončil najvyššie Boženík, ktorý vlani pôsobil v MŠK Žilina. V tohtoročnej "desiatke" bolo až 11 hráčov, keďže dvaja na desiatom mieste - Ondrej Duda a Dominik Greif - dostali rovnaký počet bodov. Hlasujúci vybrali spolu 23 hráčov. V desiatke sú až dvaja brankári, čo sa v histórii ankety stalo doteraz len dva razy, naposledy táto situácia nastala v roku 2005. Najlepším hráčom Fortuna ligy sa stal slovinský útočník Andraž Šporar.Najlepším trénerom sa stal Ján Kozák ml., kouč majstrovského Slovana Bratislava. S "belasými" sa mu podarilo postúpiť do skupinovej fázy Európskej ligy UEFA 2019/2020. Druhý skončil Martin Ševela, bývalý kouč Slovana, tretie miesto obsadil Pavel Hapal, tréner slovenskej reprezentácie. Syn bývalého reprezentačného kouča SR Jána Kozáka st. na tróne vystriedal Nestora El Maestra, ktorý v roku 2018 priviedol Trnavu k majstrovskému titulu. Výsledky v tejto kategórii priniesli aj kuriozitu v tom, že po prvý raz v histórii sa stalo, že niektorú z ankiet vyhral otec i syn. Ján Kozák starší vybojoval poctu najlepšieho trénera v nedávnej minulosti päťkrát a je rekordérom tejto ankety.Futbalistkou roka sa už deviatykrát celkovo a siedmykrát v sérii stala Dominika Škorvánková z Bayernu Mníchov. Opäť uspela v konkurencii brankárky Márii Korenčiovej z AC Miláno a Alexandry Bíroovej (SKN St. Pölten). Cenu fanúšikov získal Martin Dúbravka.