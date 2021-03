Škriniar najlepším futbalistom SR za rok 2020

Výsledky 28. ročníka ankety denníka Pravda a Slovenského futbalového zväzu:

Najlepší futbalista 2020, Cena Jána Popluhára

1. Milan Škriniar (Inter Miláno) 292 bodov, 2. Juraj Kucka (FC Parma) 247, 3. Marek Hamšík (Pro Ta-lien) 239, 4. Peter Pekarík (Hertha Berlín) 210, 5. Martin Dúbravka (Newcastle United) 192, 6. Ondrej Duda (Hertha Berlín) 127, 7. Marek Rodák (FC Fulham) 117, 8. Martin Škrtel (Basaksehir Istanbul) 98, 9. Martin Valjent (RCD Mallorca) 55, 10. Patrik Hrošovský (KRC Genk) 50

Ďalšie poradie: 11. Dominik Greif (Slovan Bratislava) 43 bodov, 12. Stanislav Lobotka (SSC Neapol) 42, 13. Ján Greguš (Minnesota United) 39, 14. Róbert Boženík (Feyenoord Rotterdam) a Michal Ďuriš (Omonia Nikózia) po 25, 16. Dávid Hancko (Sparta Praha) 15, 17. Albert Rusnák (Real Salt Lake City) 12, 18. László Bénes (Borussia Mönchengladbach) 8, 19. Dávid Strelec (Slovan Bratislava) 7, 20. Ľubomír Šatka (Lech Poznaň) 6, 21. Dušan Kuciak (Lechia Gdaňsk) 5, 22. Róbert Mak (Ferencváros Budapešť) 4, 23. Filip Balaj (ViOn Zlaté Moravce-Vráble/MŠK Žilina) a Tomáš Hubočan (Omonia Nikózia) po 3, 25. Lukáš Pauschek (Slovan Bratislava) 2, 26. Ján Bernát (MŠK Žilina), Matúš Bero (Vitesse Arnhem), Lukáš Haraslín (Sassuolo Calcio) a Ivan Schranz (FK Jablonec/České Budějovice) po 1



Najlepší futbalista do 21 rokov 2020, Cena Petra Dubovského

1. Dávid Strelec (Slovan Bratislava) 23, 2. Róbert Boženík (Feyenoord Rotterdam) 5

Ďalšie poradie: 3. Peter Pokorný (FC Liefering) 2, 4. Ladislav Almási (MFK Ružomberok), Miroslav Gono (MŠK Žilina), Samuel Petráš (MŠK Žilina) a Tomáš Suslov (FC Groningen) po 1



Najlepšia futbalistka 2020

1. Mária Korenčiová (AC Miláno) 183, 2. Dominika Škorvánková (Montpellier/Bayern Mníchov) 164, 3. Patrícia Hmírová (GKS Leczna) 131

Ďalšie poradie: 4. Alexandra Bíróoá (SKN St. Pölten) 128, 5. Mária Mikolajová (SKN St. Pölten) 117, 6. Diana Bartovičová (Slavia Praha) 101, 7. Jana Vojteková (SC Freiburg) 61, 8. Patrícia Fischerová (Czarny Sosnowiec) 53, 9. Laura Žemberyová (Slavia Praha) 42, 10. Dominika Koleníčková (1. FC Saarbücken) 32

Celkovo bodovalo 23 futbalistiek.



Najlepší tréner 2020, Cena Jozefa Vengloša

1. Vladimír Weiss st. (reprezentácia Gruzínska) 39, 2. Ján Kozák ml. (Slovan Bratislava) 38, 3. Pavol Staňo (MŠK Žilina) 25

Ďalšie poradie: 4. Bernd Storck (DAC Dunajská Streda) 20, 5. Ján Haspra (MŠK Ružomberok) 18, 6. Adrián Guľa (Viktória Plzeň) a Štefan Tarkovič (reprezentácia Slovenska) po 7, 8. Ľuboš Benkovský (ViOn Zlaté Moravce-Vráble) a Martin Ševela (Zaglebie Lubin) po 6, 10. Zsolt Hornyák (Puskás Akadémia) 5, 11. Gergely Géri (FC Nitra) a Pavel Hapal (reprezentácia Slovenska) po 4

Celkovo bodovalo 20 trénerov.



Najlepší hráč Fortuna ligy 2020:

1. Zsolt Kalmár (DAC Dunajská Streda) 83, 2. Dominik Greif (Slovan Bratislava) 55, 3. Dávid Hrnčár (ViOn Zlaté Moravce-Vráble) 11, 4. Rafael Ratao (Slovan Bratislava) a Dávid Strelec (Slovan Bratislava) po 5, 6. Myenty Abena (Slovan Bratislava), Filip Balaj (ViOn Zlaté Moravce-Vráble), Andrija Balič (DAC Dunajská Streda) a Vernon De Marco (Slovan Bratislava) po 4, 10. Dávid Holman (Slovan Bratislava), Nono (Slovan Bratislava) a Samuel Petráš (MŠK Žilina) po 3

Celkovo bodovalo 25 hráčov.



Prehľad doterajších víťazov ankety Futbalista roka SR, Cena Jána Popluhára:

rok 1993: Peter Dubovský

rok 1994: Vladimír Kinder

rok 1995: Dušan Tittel

rok 1996: Dušan Tittel

rok 1997: Dušan Tittel

rok 1998: Jozef Majoroš

rok 1999: Vladimír Labant

rok 2000: Szilárd Németh

rok 2001: Ľubomír Moravčík

rok 2002: Miroslav Karhan

rok 2003: Vladimír Janočko

rok 2004: Marek Mintál

rok 2005: Marek Mintál

rok 2006: Róbert Vittek

rok 2007: Martin Škrtel

rok 2008: Martin Škrtel

rok 2009: Marek Hamšík

rok 2010: Marek Hamšík

rok 2011: Martin Škrtel

rok 2012: Martin Škrtel

rok 2013: Marek Hamšík

rok 2014: Marek Hamšík

rok 2015: Marek Hamšík

rok 2016: Marek Hamšík

rok 2017: Marek Hamšík

rok 2018: Marek Hamšík

rok 2019: Milan Škriniar

rok 2020: Milan Škriniar



Prehľad doterajších víťazov ankety Futbalista roka do 21 rokov, Cena Petra Dubovského:

rok 2000: Ľubomír Meszároš

rok 2001: Róbert Vittek

rok 2002: Róbert Vittek

rok 2003: Roland Števko

rok 2004: Milan Ivana

rok 2005: Martin Škrtel

rok 2006: Dušan Švento

rok 2007: Marek Hamšík

rok 2008: Marek Hamšík

rok 2009: Miroslav Stoch

rok 2010: Miroslav Stoch

rok 2011: Róbert Mak

rok 2012: Róbert Mak

rok 2013: Norbert Gyömbér

rok 2014: Ondrej Duda

rok 2015: Matúš Bero

rok 2016: Milan Škriniar

rok 2017: Denis Vavro

rok 2018: Dávid Hancko

rok 2019: Róbert Boženík

rok 2020: Dávid Strelec

Senec 25. marca (TASR) - Najlepším futbalistom Slovenska za rok 2020 sa stal obranca Milan Škriniar z Interu Miláno. V 28. ročníku ankety denníka Pravda a Slovenského futbalového zväzu (SFZ) obhájil minuloročné prvenstvo.Cenu Jána Popluhára, slovenského futbalistu 20. storočia, získal 26-ročný obranca druhýkrát. Na druhom mieste skončil stredopoliar Juraj Kucka z FC Parma, tretie miesto obsadil rekordný osemnásobný víťaz ankety Marek Hamšík. Ten nedávno prestúpil z čínskeho Pro Ta-lien do švédskeho IFK Göteborg. O poradí v ankete rozhodlo hlasovaním 34 odborníkov, popredných trénerov a zástupcov médií. Medzi desiatimi finalistami na víťaza prestížnej ankety figurovali opäť výlučne legionári.Cenu Petra Dubovského pre najlepšieho futbalistu Slovenska do 21 rokov získal v 21. ročníku ankety Dávid Strelec zo Slovana Bratislava. Devätnásťročný útočník si v stredu v cyperskej Nikózii (0:0) pripísal prvý štart v A-tíme SR. Strelec na tróne nahradil reprezentačného "parťáka" Róberta Boženíka (Feyenoord Rotterdam), ktorý skončil na druhom mieste.Výsledky 28. ročníka ankety slávnostne vyhlásili vo štvrtok 25. marca na Galavečeri v seneckom hoteli Senec. Pred rokom slávnosť zmarila rozmáhajúca sa pandémia COVID-19. Na vyhlasovaní nechýbali hráči národného tímu, keďže si ceny mohli prevziať osobne počas asociačného termínu pri kvalifikačnom trojzápase MS 2022 s Cyprom, Maltou a Ruskom. Odovzdávanie cien sa uskutočnilo za prítomnosti obmedzeného počtu ľudí pre platné pravidlá pre pandémiu a bez prítomnosti širšej verejnosti.Škriniar, bývalý hráč Žiliny či Sampdorie Janov, je v poradí len štrnástym futbalistom, ktorý figuruje na čestnej listine víťazov. V hlasovaní nazbieral o 45 bodov viac ako druhý Kucka a o 53 bodov viac ako tretí Hamšík. Na konte má v ankete aj dve druhé miesta. Rodák zo Žiaru nad Hronom sa minulý rok s Interom dostal do finále Európskej ligy UEFA, v súboji o trofej v Kolíne proti FC Sevilla (2:3) nenastúpil. V desiatke sú opäť až dvaja brankári, piaty skončil Martin Dúbravka a siedmy Marek Rodák. To sa v histórii ankety stalo doteraz len trikrát, naposledy táto situácia nastala minulý rok. Na 4. pozícii sa umiestnil Peter Pekarík z Herthy Berlín, na šiestom jeho bývalý klubový spoluhráč Ondrej Duda, ktorý už prestúpil do 1. FC Kolín. Na ôsmej pozícii sa umiestnil momentálne zranený Martin Škrtel a za ním finišovalo duo Martin Valjent (RCD Mallorca) a Patrik Hrošovský (KRC Genk). Najlepším hráčom Fortuna ligy sa stal maďarský stredopoliar Zsolt Kalmár z DAC Dunajská Streda.Najlepším trénerom sa stal, resp. Cenu Jozefa Vengloša získal Vladimír Weiss st., ktorý s reprezentáciou Gruzínska prenikol až do finále baráže o EURO 2020. Na tróne vystriedal Jána Kozáka ml., ktorý skončil za ním druhý o jeden jediný bod. Päťdesiatšesťročný Weiss sa trénerom roka stal tretíkrát v kariére. Tretie miesto obsadil Pavol Staňo, tréner MŠK Žilina.Futbalistkou roka sa prvýkrát v kariére stala 31-ročná Mária Korenčiová, brankárka AC Miláno. Keďže je aktuálne v karanténe, trofej za ňu prevzal zástupca SFZ. Na tróne nahradila deväťnásobnú víťazku 29-ročnú Dominiku Škorvánkovú, ktorá prestúpila z Bayernu Mníchov do Montpellieru a túto anketu vyhrala v uplynulých rokoch sedemkrát za sebou.V Senci tiež uviedli desiatku mien do Siene slávy slovenského futbalu (SSSF) za roky 2020 aj 2021, keďže pred rokom prvému kvintetu uvedenie odložila pandémia. Stali sa nimi Ladislav Kuna (in memoriam), Ladislav Pavlovič (in memoriam), Alexander Horváth, Jozef Štibrányi a Jozef Jankech, resp. Jaroslav Pollák (in memoriam), Ľudovít Cvetler, Vojtech Christov, Stanislav Jarábek a Jozef Móder. Cenu fanúšikov získal tiež Milan Škriniar, už tretíkrát, čím sa vyrovnal Martinovi Škriniarovi.