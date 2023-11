Škriniar nechce hrať na remízu. Nikdy sa nám to nevyplatilo, povedal

Senec 12. novembra (TASR) - Kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Milan Škriniar nechce hrať vo štvrtkovom kvalifikačnom zápase ME 2024 proti Islandu na remízu. Národnému tímu stačí na Tehelnom poli získať bod na istotu postupu na tretí európsky šampionát v histórii. V prípade úspechu to bude prvá vybojovaná miestenka na domácej pôde.



Postup na prvý veľký šampionát vybojovali Slováci v októbri 2009 v Poľsku. V kvalifikácii na MS 2020 v Chorzowe triumfovali 1:0 po vlastnom góle Seweryna Gancarczýka. Miestenka na premiérový kontinentálny šampionát vo Francúzsku (2016) prišla po triumfe 4:2 v Luxembursku a na ten predošlý išiel slovenský tím po triumfe 2:1 pp v baráži nad Severným Írskom. Škriniar pripomenul aj húževnatosť mužstva, ktoré Slováci zdolali v júni 2:1.



"Zápas u nich bol ťažký a fyzický, šťastena sa priklonila na našu stranu. Chceme hrať svoju hru ako v každom zápase. Od júnového duelu sme sa zlepšili a verím, že nadchádzajúci bude iný a viac v našej réžii. Chceme tvoriť hru a ísť na víťazstvo a nie na remízu. To sa nám nikdy neoplatilo," uviedol Škriniar na nedeľňajšom mediálnom termíne po zraze reprezentácie v Senci. Národný tím nestačil v J-skupine len na superfavorita Portugalsko a bod v dueli s Islandom sa tak môže javiť ako samozrejmosť. "Tlak bude väčší, ľudia to berú tak, že nám stačí bod a je to doma. Bolo by skvelé, keby sa to podarilo pred plným štadiónom," povedal Škriniar.



Island príde na Tehelné pole bojovať o udržanie matematickej možnosti na postup, na to však potrebuje tri body. Dvadsaťosemročný stopér sa chce však sústrediť najmä na výkon svojho tímu, víťazstvo má podľa neho vo vlastných rukách. "Ten prvý zápas bol naozaj ťažký, ale ani my sme nepodali optimálny výkon. Veľa lôpt sme strácali a z toho mali oni brejky. Toho sa musíme vyvarovať a verím, že to zvládneme," povedal obranca Paríža Saint-Germain. Na pravej strane defenzívy sa bude musieť zaobísť bez tradičnej opory v podobe Petra Pekaríka, ktorý nenastúpi pre kartový trest. "Peki je určite strata, pretože je to stálica. Videli sme, aké zápasy odohral proti Portugalsku. Verím, že tréner sa správne rozhodne a my sa budeme náhradníkovi snažiť čo najviac pomôcť," povedal kapitán k absencii Pekaríka.



Na klubovej úrovni zažíva Škriniar pomerne vydarené obdobie, jeho PSG sa vrátil na čelo tabuľky a on sám si otvoril v tíme strelecký účet. Gól vsietil v utorňajšom zápase Ligy majstrov na pôde AC Miláno, keď poslal svoj tím do vedenia 1:0, no hostia nakoniec prehrali 1:2. "V zápasoch Ligy majstrov nám zlyhala najmä efektivita, šance sme si vypracovali, ale nepremenili. Najväčšia škoda bola, že vyrovnali hneď po mojom góle. Som však rád, že mám dôveru od trénera aj od spoluhráčov," dodal Škriniar.



Slováci sú v J-skupine na druhom mieste so šestnástimi bodmi za stopercentným Portugalskom. Na tretie Luxembursko majú náskok päť bodov, na Island o jeden viac. Výkop štvrtkového stretnutia je vo štvrtok o 20.45 h. V rovnakom čase ukončia Slováci svoje pôsobenie v kvalifikácii o tri dni neskôr na pôde Bosny a Hercegoviny.