Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 12. apríl 2026Meniny má Estera
< sekcia Šport

Škriniar nedohral duel s Kayserisporom, preventívne striedal v polčase

.
Na archívnej snímke vľavo slovenský hráč Milan Škriniar a slovinský hráč Benjamin Šeško. Foto: TASR - Martin Baumann

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Istanbul 11. apríla (TASR) - Slovenský futbalista Milan Škriniar zo zdravotných dôvodov nedohral sobotňajší zápas 29. kola tureckej ligy, v ktorom jeho tím Fenerbahce Istanbul triumfoval na ihrisku Kayserisporu 4:0. Tridsaťjedenročný obranca nastúpil v základnej zostave hostí napriek tomu, že stále nie je fit po zranení slabín, ktoré ho vyradilo aj zo semifinále baráže MS 2026 proti Kosovu (3:4). Podľa tureckých médií bojoval v prvom polčase s bolesťami a v prestávke preventívne striedal.

Škriniar nastúpil po pauze prvýkrát 5. marca, keď odohral celý zápas pri triumfe 1:0 v derby nad Besiktasom. Na pôde Kayserisporu hral od začiatku s kapitánskou páskou. Nastúpil napriek zraneniu, pretože ho tím veľmi potreboval. Fenerbahce bojuje o titul, na vedúci Galatasaray stráca priebežne bod. „Za normálnych okolností by pre mňa bolo veľmi ťažké hrať, ale pretože ma tím potreboval, prinútil som sa. Ak by som hral aj v druhom polčase, existovalo by veľmi vážne riziko súvisiace s mojím zranením. Preto som nepokračoval,“ citoval skúseného stopéra portál haberler.com.

Jeho krajan v domácom drese László Bénes prišiel na ihrisko v 63. minúte.
.

