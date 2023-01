Škriniar o prestupe rokuje okrem PSG aj s inými európskymi klubmi

Miláno 24. januára (TASR) - Slovenský futbalista Milan Škriniar rokuje s Parížom St. Germain aj inými európskymi klubmi o prestupe z Interu Miláno. Uviedol to portál sempreinter.com odvolávajúci sa na Škriniarovho agenta Roberta Sisticiho.



Minulý týždeň sa objavili správy, že slovenský obranca odmietol ponuku Interu na predĺženie zmluvy a je pripravený prestúpiť inam. Sistici pre talianske médiá objasnil, že toto rozhodnutie neurobil slovenský obranca, ale Inter ešte v lete minulého roku. "Pravdou je, že rozhodnutie dať na predaj Milana Škriniara urobil Inter minulé leto. Dostali sme informáciu, že rokovania o predĺžení zmluvy zlyhali. Očividne išlo o rozhodnutie, ktoré nezáviselo od nás," uviedol Sistici.



Rokovania prebiehali aj počas tejto sezóny. "Minulú jeseň sme odpovedali na všetky žiadosti o stretnutie, ktoré klub predložil. Po sérii schôdzok sme predložili našu finančnú požiadavku a následne nám v novembri 2022 klub predložil ponuku. Pred Vianocami som oznámil Interu rozhodnutie neprijať ich ponuku," vysvetlil Sistici. Následne informoval generálneho riaditeľa Giuseppeho Marottu a športového riaditeľa Piera Ausilia o tom, že so Škriniarom začnú zvažovať ponuky z iných klubov. "Možno nebolo nevyhnutne potrebné komunikovať, ale bol to správny spôsob, ako postupovať pre mňa aj pre hráča. Vieme, že je dôležité byť seriózny a transparentný. Ale chcem zopakovať, stretnutie s Interom sme nikdy neodmietli," zdôraznil agent.



Sistici poznamenal, že 27-ročný Slovák plánuje budúcnosť mimo Interu. Na otázku, či prebiehajú rokovania s PSG, odpovedal: "Áno, ako aj s inými netalianskymi klubmi." Možnosť dohodnúť sa s "nerazzurri" na novej zmluve je podľa agenta vylúčená. "Každý, kto pozná Milana, tiež vie, že preukazuje úplnú profesionalitu a lojalitu. Vždy urobí všetko pre to, aby si ctil dres klubu, za ktorý hrá. Klubu, ktorý mu toho veľa dal a ktorému on dáva zo seba to najlepšie. Potom sú určité situácie, ktoré sú mimo našej kontroly a ktoré hráčovi neuľahčujú veci. Zároveň bránia pokojnej atmosfére, aby tím mohol vydať zo seba to najlepšie," uzavrel Sistici.