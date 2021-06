Škriniar po kolapse Eriksena: Štrašné, dal nám vedieť, že je ok

Petrohrad 13. júna (TASR) - Slovenského obrancu Milana Škriniara, rovnako ako celý futbalový svet, poriadne šokovali scény kolapsu dánskeho klubového spoluhráča Christiana Eriksena v sobotnom zápase EURO 2020 s Fínskom v Kodani. Duel B-skupiny pozeral spolu s reprezentačnými spoluhráčmi v Petrohrade, kde Slováci odohrajú úvodné dva zápasy ME proti Poľsku a Švédsku. S radosťou však mohol neskôr všetkým okolo seba referovať, že stredopoliar Interu Miláno je v poriadku, keďže poslal správu o svojom zdravotnom stave aj spoluhráčom z klubu prostredníctvom komunikačnej skupiny.



"Pozerali sme to tu s chalanmi a veľmi sme sa zľakli. Bolo to niečo strašné. Veľmi som sa zľakol aj ja. Myslím si, že aj celý futbalový svet. Som rád, že Christian je v poriadku, aspoň prvé správy čo nám dal to naznačujú. Som rád, že to takto nakoniec dopadlo a verím, že čo najskôr sa vráti na futbalové trávniky. Verím, že čoskoro sa stretneme spolu v klube a budeme sa spolu tešiť," povedal Škriniar pre oficiálny facebook Slovenského futbalového zväzu (SFZ).



Dvadsaťdeväťročný dánsky stredopoliar odpadol v závere prvého polčasu pri postrannej čiare, keď naňho lopta smerovala po autovom vhadzovaní. Spoluhráči okamžite privolali lekársku pomoc, neskôr na trávnik zišla aj Eriksenova partnerka, ktorú utešovali kapitán Simon Kjaer a brankár Kasper Schmeichel. Práve Kjaer patrí k hrdinom momentu, keď prvý pribehol k spoluhráčovi a duchaprítomne zabránil, aby Eriksenovi po strate vedomia zapadol jazyk a udusil sa.



Eriksena približne po pätnástich minútach transportovali do nemocnice, kde bol už pri vedomí a v stabilizovanom stave. Duel v Kodani napokon dohrali, domáci prehrali 0:1. "Písali sme si v skupine, čo máme všetci chalani z Interu. Tam nám dal Christian prvé správy, že je v pohode a OK," dodal 26-ročný stopér úradujúceho talianskeho šampióna.







