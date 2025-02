Škriniar po postupe Fenerbahce: Sme šťastní, že sme v osemfinále

Brusel 21. februára (TASR) - Futbalisti Fenerbahce Istanbul využili dobrú východiskovú pozíciu z úvodného stretnutia play off Európskej ligy, na trávniku Anderlechtu Brusel im stačila k postupu aj remíza 2:2. Slovenský obranca Milan Škriniar pochválil po zápase výkon tímu a fakt, že jeho mužstvo sa snažilo v Bruseli uspieť.



Fenerbahce si pomohlo hneď v úvode odvety, keď sa vo štvrtej minúte presadil Youssef El Nesyri. K slovu sa síce potom dostali domáci, dvoma gólmi otočil duel na stranu Anderlechtu Luis Vazquez, ale hostia stihli rýchlo zareagovať. Škriniar hlavičkou dostal Yusufa Akciceka do veľkej šance, z ktorej v 63. minúte vyrovnal. "Sme šťastní, že sme postúpili. Očakávali sme takýto zápas, pretože súper nemal čo stratiť, keďže prvý duel sa skončil 3:0 v náš prospech. Anderlecht tak nastupoval s tým, že ide o život. Na konci sme sa snažili o to, aby sme vyhrali. Vždy je dôležitý výkon tímu, myslím si, že sme si počínali dobre, ale ešte sa vieme zlepšiť," povedal slovenský reprezentant v pozápasovom rozhovore pre klubovú televíziu. Pre Škriniara to bolo šieste vystúpenie vo farbách Fenerbahce, prvýkrát od príchodu z Paríža Saint-Germain sa neskončilo triumfom.



Istanbulský tím sa tak prebojoval medzi 16 najlepších tímov Európskej ligy, v osemfinále narazí na jedného z dvojice Glasgow Rangers - Olympiacos Pireus. "Let do Pirea je kratší, ale keď pôjdeme do Škótska, tak pôjdeme tam. Nie je to dôležité, teraz totiž budeme rozmýšľať nad ligou a Tureckým pohárom. Treba zabudnúť na Európsku ligu, no sme radi, že sme postúpili. Sme hrdí na to, že sme jediným tureckým klubom, ktorý reprezentuje krajinu v európskych súťažiach," hodnotil postup tréner Fenerbahce Jose Mourinho.



Víťazný a postupový večer zažili aj futbalisti Plzne, jednogólové manko z prvého zápasu s Ferencvárosom zmazali v priebehu 11 minút prvého polčasu troma gólmi. Ústrednou postavou duelu bol Rafiu Durosinmi, autor prvého a tretieho presného zásahu. "Keď po prvom zápase prehrávate 0:1, je nutné vsadiť na aktivitu, vysoký pressing a nátlakovú hru. Nie je potrebné strácať čas a okamžite sa treba zahryznúť do súpera. Po niekoľkých minútach sa nám v tomto smere začalo dariť, vytvárali sme si aj šance a začali by sme byť produktívni. Vedeli sme, že nesmieme dostať gól a nehrať na úplné riziko. To sa nám podarilo, ale stálo to veľa síl," uviedol kouč Viktorie Miroslav Koubek po domácej výhre nad Ferencvárosom.



Jeho tím si vybojoval v osemfinálovej fáze možnosť zahrať si so súperom zvučného mena, Plzeň nastúpi proti Laziu Rím alebo Athleticu Bilbao. "V Konferenčnej lige sme mali v minulej sezóne ťažkých súperov, teraz sme sa stretli mimo iného s Frankfurtom, Manchestrom United a Ferencvárosom. Nie je jednoduché zdolať takéhoto súpera. Postupom do ďalších kôl sa stupňuje náročnosť, preto to radím o niečo vyššie ako štvrťfinále Konferenčnej ligy," dodal kormidelník Plzne.