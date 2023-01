Škriniar podpísal zmluvu s Parížom St. Germain

Bratislava 29. januára (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Milan Škriniar podpísal zmluvu s francúzskym majstrom Parížom St. Germain. Jeho súčasný zamestnávateľ Inter Miláno a PSG momentálne rokujú, či odíde do tímu z metropoly Francúzska ešte počas zimného prestupového obdobia, alebo až v lete.



Túto informáciu potvrdil samotný hráč, uviedol portál futbalsfz.sk. Ďalšie podrobnosti kontraktu zatiaľ nie sú známe. Minulý týždeň sa objavili správy, že slovenský obranca sa nedohodol s Interom na predĺžení zmluvy a je pripravený prestúpiť inam. Súčasný kontrakt mu vyprší tento rok v júni.



Dvadsaťsedemročný Škriniar odštartoval kariéru v Žiline, odkiaľ prestúpil v januári 2016 do Sampdorie za 5,2 miliónov eur. V Janove zotrval jeden a pol sezóny a v lete 2017 odišiel do Interu za 34 miliónov eur, čo je doteraz najvyššia prestupová čiastka za slovenského futbalistu.



V drese "nerazzurri" odohral vo všetkých súťažiach 242 zápasov, strelil jedenásť gólov a pridal päť asistencií. S Interom získal v sezóne 2020/21 titul, v uplynulej sezóne Taliansky pohár a dvakrát sa tešil z triumfu v Superpohári. V národnom drese odohral 54 zápasov a strelil tri góly.



V Paríži St. Germain si môže zahrať s hviezdami ako Lionel Messi, Kylian Mbappé, či Neymar.